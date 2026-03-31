Incendio a Pontecagnano, due silos prendono fuoco in una fabbrica dismessa

di Marisa Fava

Momenti di apprensione, questa mattina, a Pontecagnano Faiano, dove un incendio è divampato in via Bellini, interessando due silos situati all’interno dell’area di una fabbrica dismessa.

Non appena l’allarme è scattato, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area coinvolta dal rogo.

Incendio in via Bellini: paura ma nessun ferito

Secondo quanto emerso, il fuoco ha coinvolto due silos presenti nel sito industriale dismesso. Fortunatamente, al momento, non si registrano persone ferite né casi di intossicazione.

L’intervento dei caschi rossi ha consentito di contenere rapidamente l’incendio, evitando possibili conseguenze più gravi e scongiurando l’estensione delle fiamme ad altre strutture vicine.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

Terminate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, restano ora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Sono infatti in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, attirando l’attenzione di numerosi curiosi. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime ore, una volta completati i rilievi tecnici.