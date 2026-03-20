Incidente mortale sull’A2 a Eboli: muore un 72enne

di Marisa Fava

Tragico incidente nella notte sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate causando la morte di un 72enne, identificato con le iniziali G.G., originario di Campagna.

Nel violento impatto, l’uomo ha perso la vita. Lievemente ferito, invece, il giovane alla guida dell’altra vettura coinvolta nel sinistro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La salma della vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia.

Sono in corso le indagini per chiarire le cause del tragico incidente.