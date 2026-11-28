di Redazione ZON

In sintesi. Gli otto singoli degli allievi di Amici 26 sono usciti il 27 novembre 2026 su tutte le piattaforme digitali. I brani hanno etichette diverse: Warner Music Italy per Aura, Nicolò Bassani, Saitta e Tìaso, Sony Music Italy per Shari, BMG per Kashmere, EMI per JED e RC Music per Andrea Heros.

I punti chiave Gli otto inediti di Amici 26 sono usciti venerdì 27 novembre 2026 a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali.

Warner Music Italy pubblica quattro degli otto brani: quelli di Aura, Nicolò Bassani, Saitta e Tìaso.

Saitta, Kashmere e Tìaso hanno scritto da soli il testo del proprio brano.

Gli autori di «Vedrai» di Andrea Heros cambiano da un elenco all’altro, mentre la produzione è di D-Ross e Startuffo in tutti i casi.

Gli inediti vanno in rotazione radiofonica in due blocchi da quattro artisti, dal 27 novembre al 4 dicembre 2026.

Gli otto inediti di Amici 26 sono usciti su tutte le piattaforme digitali venerdì 27 novembre 2026 a mezzanotte. Gli artisti sono Andrea Heros, Aura, JED, Kashmere, Nicolò, Saitta, Shari e Tìaso.

Per la prima volta i singoli degli allievi di Amici escono con le rispettive case discografiche e non sotto Fascino.

Etichette e produttori dei singoli di Amici 26

Artista Brano Etichetta Produzione Andrea Heros Vedrai RC Music D-Ross e Startuffo Aura Solite solite Atlantic Records/Warner Music Italy Oliver Made JED Indagine Eclectic Records/EMI Elica Kashmere Stratopazza BMG Renato D’Amico Nicolò Bassani Un altro ancora Atlantic Records/Warner Music Italy Manuel Finotti, Daniele Folcarelli e Laura Di Lenola Saitta Classe ’99 Warner Records/Warner Music Italy Ivan Giuseppe Segreto e Guido Licciardello Shari Crimine Columbia Records/Sony Music Italy Rocco Giovannoni Tìaso Ananke Warner Records/Warner Music Italy Claudia Litrico e Giorgio Spedicato

Chi ha firmato testi e musiche degli inediti

Saitta (Christian Grasso), Kashmere (Luigi Maglione) e Tìaso (Claudia Litrico) hanno scritto da soli il testo del proprio brano.

«Solite solite» di Aura ha un testo firmato da Aurora Venosa (Aura), Gennaro Illiano, Gianmarco Gridelli, Mariorosario Doria e Francesco Curcio. La composizione è di Christian Carrella e Lorenzo Guastaferro.

Il testo di «Indagine» è di Simone Golfarini ed Edoardo Menicagli, che formano i JED, con Burgalassi, Aprea, Calderoni e Milita.

«Crimine» di Shari ha un testo scritto dalla stessa Shari con Matteo Alberto Rossi, Matteo Di Caprio e Samuele Manganelli. Rocco Giovannoni ne ha curato composizione e produzione.

Per «Un altro ancora» il testo è di Manuel Finotti, Daniele Folcarelli, Laura Di Lenola e Nicolò Bassani. Composizione e produzione sono di Finotti, Folcarelli e Di Lenola.

«Stratopazza» è stata composta da Luigi Maglione, Renato D’Amico e Gianluca Nicchiaricco.

Gli autori di «Vedrai» cambiano da un elenco all’altro

Le fonti non coincidono sul testo di «Vedrai» di Andrea Heros. Diversi elenchi indicano come unico autore Andrea Buono, il vero nome di Andrea Heros.

Un altro elenco aggiunge Rosario Castagnola (D-Ross), Sarah Tartuffo (Startuffo), Antonio Pelliccia e Salvatore Allozzi. La produzione è di D-Ross e Startuffo in tutti i casi.

Quando erano stati presentati i brani in tv

Saitta, Kashmere, Shari, JED e Andrea Heros hanno presentato questi brani nella sesta puntata di Amici 26, il 14 novembre 2026. Aura, Tìaso e Nicolò hanno invece riproposto canzoni già ascoltate nella scuola.

Un altro elenco precisa che «Un altro ancora» di Nicolò e «Ananke» di Tìaso erano già stati presentati l’11 ottobre 2026, all’inizio dell’edizione.

Il 14 novembre 2026 la produzione ha annunciato sui social che gli inediti sarebbero usciti il 27 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Le date in radio e il voto degli ascoltatori

Gli inediti vanno anche su Radio Zeta. Gli ascoltatori possono votare il proprio preferito su RTL 102.5 Play.

Periodo Artisti in rotazione Dal 27 al 30 novembre 2026 Aura, JED, Nicolò e Saitta Dall’1 al 4 dicembre 2026 Andrea Heros, Kashmere, Shari e Tìaso

Domande frequenti Quando sono usciti gli inediti di Amici 26? Gli otto inediti di Amici 26 sono usciti venerdì 27 novembre 2026 a mezzanotte, su tutte le piattaforme digitali. Gli artisti sono Andrea Heros, Aura, JED, Kashmere, Nicolò, Saitta, Shari e Tìaso. Con quali etichette escono i singoli di Amici 26? Aura e Nicolò Bassani escono con Atlantic Records/Warner Music Italy, Saitta e Tìaso con Warner Records/Warner Music Italy. Shari è con Columbia Records/Sony Music Italy, Kashmere con BMG, JED con Eclectic Records/EMI e Andrea Heros con RC Music. Chi ha scritto «Vedrai» di Andrea Heros? Le fonti non coincidono. Diversi elenchi indicano come unico autore Andrea Buono, il vero nome di Andrea Heros. Un altro elenco aggiunge Rosario Castagnola (D-Ross), Sarah Tartuffo (Startuffo), Antonio Pelliccia e Salvatore Allozzi. Quando passano in radio gli inediti di Amici 26? Dal 27 al 30 novembre 2026 sono in rotazione Aura, JED, Nicolò e Saitta. Dall’1 al 4 dicembre 2026 tocca ad Andrea Heros, Kashmere, Shari e Tìaso. Gli ascoltatori possono votare il proprio preferito su RTL 102.5 Play. Quando sono stati presentati in tv i brani degli inediti di Amici 26? Saitta, Kashmere, Shari, JED e Andrea Heros hanno presentato i loro brani nella sesta puntata di Amici 26, il 14 novembre 2026. Secondo un altro elenco, «Un altro ancora» di Nicolò e «Ananke» di Tìaso erano già stati presentati l’11 ottobre 2026.

Fonte: All Music Italia · Sorrisi e Canzoni · MondoTV24 · Adnkronos