Giuseppe Pecoraro, ex-capo della Procura Federale FIGC, è tornato sul match tra Inter-Juventus del 2018: “Sparito audio Orsato-VAR su fallo di Pjanic”

La sfida tra Inter-Juventus, oltre ad essere un Derby d’Italia, ha sempre segnato lunghi strascichi di code polemiche su decisioni arbitrali.

L’ultimo è stato nel 2018 quando a San Siro, Orsato non sanzionò con una doppia ammonizione (e conseguente espulsione) Miralem Pjanic per un intervento in gioco pericoloso su Rafinha (allora nella squadra nerazzurra), scatenando l’ira dei tifosi nerazzurri. Per la cronaca, la Juventus ribaltò la sfida nei minuti finali passando da 1-2 a 3-2 con l’autogol di Skriniar e la zampata di Higuain.

Ma proprio su quell’episodio, è tornato a parlare Giuseppe Pecoraro, ex-capo della Procura Federale della FIGC. Intervistato da “Il Mattino”, ha denunciato la scomparsa dell’audio tra il VAR e l’arbitro Daniele Orsato in merito alla decisione di sanzionare o meno il centrocampista della Juventus.

“Chiesi all’AIA e poi alla Lega i dialoghi audio tra VAR ed arbitro – spiega Pecoraro – Ci vennero dati soltanto ad inizio del successivo campionato e l’unico episodio in cui non c’era l’audio registrato era proprio quello che ci interessava: quello tra Orsato ed il VAR sulla mancata espulsione di Pjanic. Mi hanno spiegato che non c’era e basta. Io non penso ci sia stato il dolo, alla fine ho dovuto archiviare tutto“.

Negli anni ’90 (precisamente nel 1998) fu lo scontro Ronaldo-Iuliano nell’area bianconera con Ceccarini che negò il rigore ai nerazzurri di Gigi Simoni e segnò la vittoria dello Scudetto per quella di Marcello Lippi. Esattamente 20 anni dopo, un altro scontro ha fatto discutere ed è ancora al centro dei rancori tra tifosi interisti e juventini. Dopo le parole di Pecoraro, il dibattito è pronto nuovamente a riaccendersi.

Leggi anche