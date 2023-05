Inter, sei pronta per l’Euroderby? San Siro sold out

di Antonio Di Mita

Manca poco più di 24 ore ormai, è l’incontro del ventennio potrà finalmente cominciare. Esattamente dopo appunto vent’anni, si rigioca una delle partite più caratteristiche della storia del pallone. Il derby della Madonnina, quella stracittadina seguita ogni anno in tutto il mondo, che questa volta avrà un valore ancora più internazionale. L’Euroderby sarà l’evento italiano della stagione, la sfida tra Inter e Milan non riguarderà solo il tifoso interista e milanista, ma tutto il panorama calcistico mondiale.

Tra le due compagini, chi pare avere una marcia in più domani sembrano essere i nerazzurri, reduci da 4 vittorie consecutive in campionato. L’Inter ha ormai superato i problemi fisici e tattici che hanno caratterizzato Marzo e Aprile, ed è tornata in corsa sia per il piazzamento Champions, che per la semifinale della Champions League stessa. Affrontare il Milan (con un Leao in meno tra l’altro) rappresenta la carica più importante che un giocatore interista possa trovare per affrontare questo genere di partite.

Nel frattempo i tifosi hanno già risposto, esaurendo da settimane tutti i posti disponibili a San Siro. Per una Scala del Calcio completamente Sold Out, l’unica descrizione possibile per questo match pare quella data da Simone Inzaghi in conferenza stampa: “questo è IL Derby.”