Rodrigo Bentancur è stato costretto alla sostituzione prima dell’intervallo di Lazio-Juventus: altro infortunio per il centrocampo bianconero

Non solo il primo ko stagionale, Maurizio Sarri contro la Lazio ha perso anche Rodrigo Bentancur. Il migliore in campo – per distacco – dei bianconeri è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’intervallo per un infortunio al ginocchio.

Il centrocampista uruguaiano stava disputando la sua miglior prova da quando è in Italia, condita anche dal bell’assist per il momentaneo 1-0 di Cristiano Ronaldo. Poi, un problema al ginocchio destro lo ha fermato sul più bello ed è con la sua uscita che la Juve ha avuto il drastico calo che ha portato al ko finale.

Dalle parole di Sarri nel post-gara, il numero 30 ha riportato un interessamento del collaterale ma gli esami strumentali daranno maggiore chiarezza. Il rischio è di perderlo per il resto del 2020, quanto possa già rientrare per la sfida contro l’Udinese. Il suo recupero sarebbe fondamentale, visto che mancheranno Khedira (out 3 mesi) e gli squalificati Pjanic e Cuadrado e forse sarà indisponibile anche Aaron Ramsey.

Il tecnico bianconero adesso dovrà decidere chi inserire a centrocampo per sopperire a queste importanti assenze: l’idea sarebbe quella di proporre Bernardeschi come interno di centrocampo, ma l’opzione verrà valutata durante la settimana.

Leggi anche