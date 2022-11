Juventus, l’intercettazione: “Ci saltano alla gola…”

Alex Del Piero, ex star della Juventus e della Nazionale italiana, ha commentato così il terremoto che sta scuotendo la società bianconera dalle fondamenta: “Sono triste e scioccato per la Juve”. Dopo il crollo dell’intero CdA e la nomina del nuovo presidente, continuano ad emergere nuovi aspetti sempre più controversi su una vicenda condannata a far parlare di sé ancora a lungo.

Secondo il noto quotidiano La Stampa, è ormai nota l’intercettazione avvenuta nel corso di una telefonata tra l’avvocato Cesare Gabasio, capo legale della Juventus, e il direttore sportivo Federico Cherubini.

Secondo l’avvocato, infatti, la “carta” Cristiano Ronaldo (che proprio oggi pare aver trovato una nuova squadra) non doveva venir fuori “perché se succede ci saltano alla gola, tutto sul bilancio i revisori e tutto. E poi ci tocca fare una transazione finta”.

Per i pm si tratterebbe di un chiaro segnale visto che circa 30 milioni sarebbero spariti dai conti alterando così anche i bilanci. Inoltre la Juve rischia anche una penalità in classifica, da applicare già in questo campionato. Gli sviluppi, come si può notare nelle ultime vicende, non tardano ad arrivare. Resterà ora da vedere in che modo si muoverà sia la giustizia ordinaria che quella sportiva, che ha già richiesto un fascicolo alla procura.