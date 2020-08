Blaise Matuidi potrebbe lasciare anzitempo la Juventus con destinazione MLS: su di lui c’è l’Inter Miami di Beckham. E si parla di visite mediche

Adieu Matuidi? La notizia del giorno in casa Juventus è il possibile addio del centrocampista dopo due stagioni: l’ex-Paris Saint Germain sarebbe entrato nel mirino dell’Inter Miami.

Il club americano – guidato da David Beckham – vede sfumare l’arrivo di David Silva (destinazione Lazio) e potrebbe così aver virato sul centrocampista francese, reduce da un’annata non esaltante con la casacca bianconera. Ma dalla Francia emerge un’indiscrezione importante: come riporta il giornalista di RMC Sport, Saber Desfarges, si parla già di visite mediche prenotate per il numero 14 della Juventus.

Questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista: “Visita medica oggi a Parigi per Blaise Matuidi! Il campione del mondo francese dovrebbe seguire la sua carriera con l’Inter Miami”. Che si tratti di un addio come un fulmine a ciel sereno è un’ipotesi concreta ma che rientrerebbe nell’operazione di restyling della Juventus che vedrà alla guida il Maestro Andrea Pirlo.

Insieme a Matuidi potrebbe dire addio anche Sami Khedira ma per il centrocampista tedesco si parla di una possibile risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2021. Lo stesso discorso si sta facendo per Gonzalo Higuain.

