di Redazione ZON

In sintesi. Il KPop Demon Hunters Golden World Tour, produzione di Netflix e AEG Presents ispirata al film animato, arriva all’Unipol Dome di Milano sabato 4 settembre 2027 con due spettacoli, uno pomeridiano e uno serale. La vendita generale dei biglietti è fissata per venerdì 20 novembre 2026 alle 10:00, ora locale.

I punti chiave Il KPop Demon Hunters Golden World Tour si tiene all’Unipol Dome di Milano sabato 4 settembre 2027, con due spettacoli: uno pomeridiano e uno serale.

La vendita generale dei biglietti per Milano è fissata per venerdì 20 novembre 2026 alle 10:00, ora locale.

Il Mastercard Presale è fissato per mercoledì 18 novembre 2026 alle 10:00 e il FOR THE FANS Presale per giovedì 19 novembre 2026 alle 10:00.

Il Golden World Tour parte a giugno 2027 dal Nord America e toccherà quasi 50 città, con oltre 150 spettacoli tra il 2027 e il 2028.

La tappa di Milano arriva dopo Zurigo e prima di Amsterdam, Vienna e Berlino.

Il KPop Demon Hunters Golden World Tour arriva in Italia sabato 4 settembre 2027 all’Unipol Dome di Milano, con due spettacoli: uno pomeridiano e uno serale. R101 è la radio ufficiale del tour.

Che cos’è lo show dal vivo di KPop Demon Hunters

Il Golden World Tour, presentato da Mastercard, è una produzione annunciata da Netflix e AEG Presents e ispirata al film animato KPop Demon Hunters. Non viene presentato come un semplice concerto.

Le HUNTR/X animate, cioè Rumi, Mira e Zoey, interagiranno con il pubblico grazie a tecnologie di performance. Sul palco ci saranno anche performer reali, stunt, coreografie ed esibizioni speciali, insieme ai Saja Boys e a Derpy Tiger.

Il Golden World Tour porterà gli spettatori dentro la storia di KPop Demon Hunters, fino alla battaglia finale e al tentativo collettivo di sigillare l’Honmoon. La direzione creativa è di Amy Tinkham, regista e show designer con oltre 25 anni di esperienza.

Come si comprano i biglietti per la data di Milano

La vendita generale dei biglietti è fissata per venerdì 20 novembre 2026 alle 10:00, ora locale. Le registrazioni sono aperte sul sito ufficiale del tour, www.kpopdemonhunterstoureurope.com.

Fase Data e ora Chi può accedere Mastercard Presale mercoledì 18 novembre 2026, ore 10:00 Titolari di carte Mastercard FOR THE FANS Presale giovedì 19 novembre 2026, ore 10:00 Registrazioni aperte sul sito ufficiale Vendita generale venerdì 20 novembre 2026, ore 10:00 Pubblico generale The Mastercard Collection dal 20 novembre 2026 Titolari di carte World Elite e World Legend idonee

The Mastercard Collection mette a disposizione una selezione di biglietti Preferred, che includono alcuni dei migliori posti disponibili. Sono previsti anche pacchetti VIP in quantità limitata, con servizi che potranno includere posti riservati, foto sul palco, merchandising e accessi pre-show.

Perché KPop Demon Hunters è diventato un fenomeno globale

KPop Demon Hunters è uscito il 20 giugno 2025 e ha superato 670 milioni di visualizzazioni su Netflix. La colonna sonora ha oltrepassato i 15 miliardi di stream globali.

«Golden» è la prima canzone K-pop a vincere sia un Oscar sia un Grammy. Il brano è rimasto in testa alla Billboard Hot 100 per otto settimane.

In Italia il franchise è arrivato anche a Lucca Comics & Games 2026, con il villaggio e la parata di KPop Demon Hunters. Tra i contenuti più recenti ci sono inoltre nuovi episodi in stop-motion sul backstage delle HUNTR/X.

Dove si colloca Milano nel calendario del tour

Il Golden World Tour parte a giugno 2027 dal Nord America e raggiunge Regno Unito ed Europa in autunno. In totale toccherà quasi 50 città, con oltre 150 spettacoli tra il 2027 e il 2028.

La tappa di Milano sarà una delle prime europee: arriva dopo Zurigo e prima di Amsterdam, Vienna e Berlino. Le date in Asia-Pacifico e America Latina saranno annunciate in seguito.

Domande frequenti Quando c’è lo show di KPop Demon Hunters a Milano? Il KPop Demon Hunters Golden World Tour si tiene sabato 4 settembre 2027 all’Unipol Dome di Milano. Sono previsti due spettacoli nella stessa giornata, uno pomeridiano e uno serale. Quando si comprano i biglietti per KPop Demon Hunters a Milano? La vendita generale dei biglietti per la data di Milano è fissata per venerdì 20 novembre 2026 alle 10:00, ora locale. Prima ci sono due prevendite: il Mastercard Presale il 18 novembre 2026 e il FOR THE FANS Presale il 19 novembre 2026, entrambi alle 10:00. Che cos’è The Mastercard Collection del Golden World Tour? The Mastercard Collection è l’offerta del Golden World Tour riservata ai titolari di carte World Elite e World Legend idonee, disponibile dal 20 novembre 2026. Comprende una selezione di biglietti Preferred, che includono alcuni dei migliori posti disponibili, e pacchetti VIP in quantità limitata. Che spettacolo è il Golden World Tour di KPop Demon Hunters? Il Golden World Tour è una produzione annunciata da Netflix e AEG Presents e ispirata al film animato KPop Demon Hunters. Non è presentato come un semplice concerto: le HUNTR/X animate interagiscono con il pubblico grazie a tecnologie di performance, affiancate da performer reali, stunt e coreografie. Quali città tocca il Golden World Tour in Europa? Il Golden World Tour parte a giugno 2027 dal Nord America e raggiunge Regno Unito ed Europa in autunno. Milano arriva dopo Zurigo e prima di Amsterdam, Vienna e Berlino.

Fonte: R101 · SpazioGames