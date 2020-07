Allo Stadio Olimpico in Roma, Lazio-Sassuolo apre la 32.ma giornata di Serie A con l’anticipo delle 17:15. Le probabili formazioni del match

Allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio-Sassuolo si affrontano nel primo dei tre match del sabato per la trentaduesima giornata di Serie A.

Occasione importante per la squadra di Inzaghi: un successo oggi per tornare a -4 per qualche ora e mettere pressione alla Juventus, impegnata nel difficile match contro l’Atalanta, e la speranza di riaprire nuovamente il campionato. Inoltre, c’è da riscattare il brutto ko di Lecce.

Di fronte però la corazzata di De Zerbi è in grande forma: 3 vittorie consecutive e cinque risultati utili di fila. Il Sassuolo nell’ultimo turno ha vinto il derby contro il Bologna.

Il fischio d’inizio del match è atteso alle ore 17:15.

Le probabili formazioni di Lazio-Sassuolo