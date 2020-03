Nessuna attività sportiva fino al 4 aprile e in arrivo decisioni sul taglio degli stipendi: da oggi, la Lega Serie A si riunirà quotidianamente per aggiornarsi sull’emergenza sanitaria del Paese

Non c’è alcuna intenzione di riprendere gli allenamenti prima del 4 aprile: durante l’Assemblea odierna in conference call, i club di Lega Serie A si sono aggiornati sulle attuali condizioni nazionali e internazionali del panorama calcistico, ma soprattutto sulle ordinanze che il Governo ha attuato per arginare l’epidemia di Covid-19.

Nel corso dell’incontro informale, a cui faranno seguito altri appuntamenti giornalieri di aggiornamento, è stata confermata la fiducia nelle istituzioni e la piena volontà nel collaborare alle direttive promosse dagli organi di stato.

C’era grande attesa su di un’eventuale decisione di ripresa degli allenamenti prima del 4 aprile: decisione che, viste le attuali condizioni drammatiche del Paese, non è stata presa in considerazione, nonostante la frattura all’interno della stessa assemblea.

Da un lato Lotito, pronto a far scendere in campo i propri giocatori già dalla prossima settimana, e dall’altro Andrea Agnelli, intenzionato a prolungare il periodo di stop dell’attività sportiva.

Nel corso dell’incontro, tuttavia, l’attenzione principale è stata catturata dal delicato tema del taglio degli stipendi, attualmente vera e propria patata bollente nel mondo dello sport.

Lo stop alle competizioni e agli allenamenti sta, infatti, inducendo numerosi club a tagliare percentuali di compenso dalla busta paga degli atleti: una decisione non sempre accolta favorevolmente dalle parti in causa.

Leggi anche