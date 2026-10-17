Ligabue al PalaSele di Eboli: una notte di grande rock e tante emozioni

di Lucia Romaniello

Luciano Ligabue ha portato al PalaSele di Eboli tutta l’energia de La notte di Certe notti, con uno spettacolo che ha celebrato la sua storia musicale e il legame con il pubblico. Una serata di rock senza pause, tra grandi classici, nuove canzoni e momenti intimi che restituiscono il lato più personale del cantautore emiliano.

Foto Angelo Tortorella e Alfonso Maria Salsano per Anni 60 produzioni

Dalle origini ai grandi successi

Il concerto parte con Balliamo sul mondo, seguita da Marlon Brando è sempre lui, Non è tempo per noi e Piccola stella senza cielo, brani dell’album d’esordio che accendono subito il PalaSele. La scaletta procede serrata, attraversando diversi capitoli della discografia di Ligabue.

A rendere speciale lo show è la presenza di tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della carriera: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini. Quattro chitarre sullo stesso palco, per un sound potente che rappresenta il cuore rock di questa tappa del tour. Ad accompagnare la musica, visual suggestivi e immagini che scandiscono i diversi momenti dello spettacolo, contribuendo a creare un racconto che unisce passato e presente.

Foto Angelo Tortorella e Alfonso Maria Salsano per Anni 60 produzioni

Tra i brani in scaletta trova spazio Qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue, che si inserisce nel percorso di un artista capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Con Nessuno è di qualcuno, invece, il concerto si apre a una riflessione sulla violenza contro le donne. Ligabue richiama l’attenzione sull’impegno di Spazio Donna, realtà campana che sostiene le donne vittime di violenza, ricordando come la musica possa diventare anche uno strumento di sensibilizzazione.

Da “Caro il mio Francesco” ad “A modo tuo”: è il momento delle grandi emozioni

Tra i passaggi più toccanti della serata c’è Caro il mio Francesco, introdotta dal ricordo di un’amicizia e di un percorso condiviso: Ligabue racconta il privilegio di aver conosciuto Francesco Guccini e di aver lavorato con lui, definendo il brano una lettera trasformata in canzone.

Spazio anche all’emozione familiare con A modo tuo, dedicata alla figlia Linda che ha cantato il brano insieme al papà: un momento delicato che porta sul palco il valore dei legami, della crescita e del tempo che passa.

Il gran finale con “Certe notti”

Il ritmo torna a salire fino agli ultimi brani, con I ragazzi sono in giro e l’immancabile Certe notti. Il PalaSele si trasforma in un coro collettivo, mentre le chitarre celebrano una carriera che ha attraversato generazioni. La notte di Eboli si chiude così, tra rock, ricordi e grandissime emozioni.