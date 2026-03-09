l’oroscopo di Branko per oggi, lunedì 9 marzo 2026, segno per segno. 🔮
Le previsioni astrologiche di Branko per lunedì 9 marzo 2026: amore, lavoro e fortuna segno per segno per affrontare al meglio la giornata. 🔮
Cosa riservano le stelle per la giornata di oggi? Come ogni giorno torna l’appuntamento con l’oroscopo di Branko, uno degli astrologi più seguiti dal pubblico italiano. Le previsioni di lunedì 9 marzo 2026 offrono uno sguardo sulle influenze astrali che coinvolgono i dodici segni dello zodiaco, tra amore, lavoro, fortuna ed energia personale.
♈ Ariete
La settimana parte con grande energia e voglia di dimostrare il tuo valore, soprattutto sul lavoro. Potresti recuperare terreno dopo qualche rallentamento. Evita però discussioni inutili con colleghi o collaboratori. In amore serve più attenzione al dialogo.
♉ Toro
Periodo di stabilità e risultati concreti. Sul lavoro ciò che hai seminato negli ultimi tempi inizia a dare soddisfazioni e potrebbero arrivare accordi importanti. In amore cerchi sicurezza e tranquillità.
♊ Gemelli
Giornata movimentata tra incontri, telefonate e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre idee o risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore c’è voglia di leggerezza e dialogo.
♋ Cancro
Emozioni intense e qualche preoccupazione. Sul lavoro dovrai organizzarti bene per non farti travolgere dagli impegni. In famiglia qualcuno potrebbe aver bisogno del tuo sostegno.
♌ Leone
Il cielo ti spinge verso nuovi obiettivi professionali: potrebbe arrivare un riconoscimento o una proposta interessante. In amore torna la passione, ma evita di voler controllare tutto.
♍ Vergine
Momento di riflessione e revisione delle strategie, soprattutto sul piano economico o lavorativo. In amore serve più chiarezza e meno critiche.
♎ Bilancia
Le relazioni sono favorite. Collaborazioni e nuovi contatti possono portare opportunità interessanti. In amore torna la complicità con il partner.
♏ Scorpione
Determinazione e intuito saranno fondamentali. Sul lavoro puoi cogliere occasioni che altri non vedono. In amore evita gelosie o atteggiamenti troppo possessivi.
♐ Sagittario
Hai voglia di cambiamento, movimento e nuove esperienze. Favoriti viaggi, studio e progetti che ampliano gli orizzonti. In amore attenzione alle decisioni impulsive.
♑ Capricorno
Giornata intensa e piena di impegni. Con disciplina e concentrazione arriveranno risultati concreti, anche se lentamente. Attenzione a non trascurare la vita privata.
♒ Acquario
Creatività e idee originali ti aiutano a risolvere problemi o proporre progetti nuovi. In amore cerca più complicità e chiarezza nelle aspettative.
♓ Pesci
Le emozioni guidano le tue scelte. In amore il legame con il partner può diventare più profondo, mentre nel lavoro è importante non rimandare decisioni importanti.
✅ Segni favoriti oggi: Toro, Leone e Acquario.
⚠️ Segni più riflessivi: Vergine e Cancro.