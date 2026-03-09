l’oroscopo di Branko per oggi, lunedì 9 marzo 2026, segno per segno. 🔮

di Redazione ZON

Cosa riservano le stelle per la giornata di oggi? Come ogni giorno torna l’appuntamento con l’oroscopo di Branko, uno degli astrologi più seguiti dal pubblico italiano. Le previsioni di lunedì 9 marzo 2026 offrono uno sguardo sulle influenze astrali che coinvolgono i dodici segni dello zodiaco, tra amore, lavoro, fortuna ed energia personale.

♈ Ariete

La settimana parte con grande energia e voglia di dimostrare il tuo valore, soprattutto sul lavoro. Potresti recuperare terreno dopo qualche rallentamento. Evita però discussioni inutili con colleghi o collaboratori. In amore serve più attenzione al dialogo.

♉ Toro

Periodo di stabilità e risultati concreti. Sul lavoro ciò che hai seminato negli ultimi tempi inizia a dare soddisfazioni e potrebbero arrivare accordi importanti. In amore cerchi sicurezza e tranquillità.

♊ Gemelli

Giornata movimentata tra incontri, telefonate e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre idee o risolvere questioni rimaste in sospeso. In amore c’è voglia di leggerezza e dialogo.

♋ Cancro

Emozioni intense e qualche preoccupazione. Sul lavoro dovrai organizzarti bene per non farti travolgere dagli impegni. In famiglia qualcuno potrebbe aver bisogno del tuo sostegno.

♌ Leone

Il cielo ti spinge verso nuovi obiettivi professionali: potrebbe arrivare un riconoscimento o una proposta interessante. In amore torna la passione, ma evita di voler controllare tutto.

♍ Vergine

Momento di riflessione e revisione delle strategie, soprattutto sul piano economico o lavorativo. In amore serve più chiarezza e meno critiche.

♎ Bilancia

Le relazioni sono favorite. Collaborazioni e nuovi contatti possono portare opportunità interessanti. In amore torna la complicità con il partner.

♏ Scorpione

Determinazione e intuito saranno fondamentali. Sul lavoro puoi cogliere occasioni che altri non vedono. In amore evita gelosie o atteggiamenti troppo possessivi.

♐ Sagittario

Hai voglia di cambiamento, movimento e nuove esperienze. Favoriti viaggi, studio e progetti che ampliano gli orizzonti. In amore attenzione alle decisioni impulsive.

♑ Capricorno

Giornata intensa e piena di impegni. Con disciplina e concentrazione arriveranno risultati concreti, anche se lentamente. Attenzione a non trascurare la vita privata.

♒ Acquario

Creatività e idee originali ti aiutano a risolvere problemi o proporre progetti nuovi. In amore cerca più complicità e chiarezza nelle aspettative.

♓ Pesci

Le emozioni guidano le tue scelte. In amore il legame con il partner può diventare più profondo, mentre nel lavoro è importante non rimandare decisioni importanti.

✅ Segni favoriti oggi: Toro, Leone e Acquario.

⚠️ Segni più riflessivi: Vergine e Cancro.