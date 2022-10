Luca Salatino vuole lasciare il GF vip

Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini & Donne intende lasciare ha intenzione di abbandonare il Gf vip e stasera lo comunicherà a Signorini

Luca ha rivelato le sue intenzioni dopo aver trascorso una settimana un po’ complicata a causa della mancanza della sua fidanzata Soraia e a seguito anche di ciò che è avvenuto a Marco Bellavia, il suo ritiro e il comportamento degli altri concorrenti che hanno messo in difficoltà Luca anche quando aveva delle richieste d’aiuto.

Salatino avrebbe espresso considerazioni rispetto alla sua presenza nella casa del Gf vip, cioè che quello non sarebbe un posto per lui, dove ogni concorrente si cimenta maliziosamente in giochi e giochetti. Inoltre avrebbe espresso anche considerazioni rispetto al suo malessere che riguarderebbe la maggior parte del tempo all’interno della casa e che per questo motivo non ne varrebbe più la pena rimanervi.

Nel weekend, durante la festa di compleanno di Edoardo Donnamaria, Luca ha avuto una discussione con Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi, ma subito dopo era pentito per aver alzato i toni.

Pertanto dopo queste valutazioni, Luca ha deciso di comunicare la sua decisione nel corso della settima edizione del reality di questa sera.