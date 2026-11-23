di Redazione ZON

In sintesi. Lupin Parte 4 è disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2026, con tutti gli otto episodi pubblicati insieme in Italia e negli Stati Uniti. La serie francese di Gaumont e Carrousel Studios vede Omar Sy tornare nei panni di Assane Diop, che deve smascherare chi lo imita per dimostrarsi innocente.

I punti chiave Lupin Parte 4 è disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2026, con otto episodi pubblicati insieme.

La storia di Lupin Parte 4 riparte quattro anni dopo la Parte 3, uscita a ottobre 2023.

Assane Diop, interpretato da Omar Sy, è in carcere e deve smascherare un imitatore che firma i furti nei musei.

Le prime tre Parti di Lupin hanno totalizzato 217,5 milioni di visualizzazioni, secondo i dati comunicati da Netflix nel 2025.

Netflix non ha annunciato una Parte 5 di Lupin.

Lupin Parte 4 è disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2026, con tutti gli otto episodi pubblicati insieme. Omar Sy torna nei panni di Assane Diop, il ladro gentiluomo ispirato ai romanzi di Maurice Leblanc.

Il debutto è avvenuto in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti. Nel catalogo e nei comunicati di Netflix il nuovo capitolo si chiama «Parte 4», non «stagione 4». La serie francese è prodotta da Gaumont e Carrousel Studios, e Netflix ha diffuso anche un trailer in italiano.

Che cosa succede ad Assane Diop quattro anni dopo la Parte 3

La storia riparte quattro anni dopo il finale della Parte 3, uscita a ottobre 2023. Assane Diop è ancora in carcere, dove si era consegnato alla polizia per proteggere Claire, Raoul e gli altri familiari. Vuole scontare la pena e raggiungere la famiglia in Senegal.

Poi un annuncio firmato «Lupin» preannuncia rapine simultanee in diversi musei. Le telecamere sembrano mostrare Assane durante un furto in cui la capitana Sofia Belkacem viene gravemente ferita.

Assane sostiene di non avere niente a che fare con i colpi. Per dimostrare la propria innocenza deve smascherare chi lo sta imitando, cioè tornare a essere Lupin. È la sinossi ufficiale diffusa da Netflix: il nuovo capitolo mette in dubbio anche le prove visive e riporta la serie ai suoi giochi di identità e di inganno.

Chi torna nel cast e chi lavora dietro la macchina da presa

Nel cast di Lupin Parte 4 tornano Ludivine Sagnier nel ruolo di Claire e Antoine Gouy in quello di Benjamin, amico di Assane. Tornano anche Soufiane Guerrab e Shirine Boutella. Tra i nuovi volti c’è Laïka Blanc-Francard, che interpreta Adèle.

La serie è stata ideata da George Kay con François Uzan, ancora legati alla creazione. Omar Sy e Louis Leterrer sono gli showrunner. Gli otto episodi sono diretti da Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin.

I numeri di Lupin e il futuro della serie

Le prime tre Parti di Lupin hanno totalizzato 217,5 milioni di visualizzazioni, secondo i dati comunicati da Netflix nel 2025. Parte 1 e Parte 2 figuravano ancora rispettivamente al quarto e al settimo posto tra le serie non in lingua inglese più viste della piattaforma.

Omar Sy ha definito Lupin uno straordinario terreno di gioco, da cui continua a ricavare piacere ogni volta che torna a interpretare Assane Diop.

Netflix non ha annunciato una Parte 5 di Lupin.

Domande frequenti Quando esce Lupin Parte 4 su Netflix? Lupin Parte 4 è disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2026. Il debutto è avvenuto in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti, con tutti gli episodi pubblicati insieme. Quanti episodi ha Lupin Parte 4? Lupin Parte 4 ha otto episodi, pubblicati tutti insieme su Netflix il 23 ottobre 2026. Gli episodi sono diretti da Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin. Di cosa parla Lupin Parte 4? La storia riparte quattro anni dopo la Parte 3, con Assane Diop ancora in carcere. Un annuncio firmato «Lupin» preannuncia rapine simultanee in diversi musei e le telecamere sembrano mostrare Assane durante un furto in cui la capitana Sofia Belkacem viene gravemente ferita. Per dimostrare la propria innocenza, Assane deve smascherare chi lo imita. Chi c’è nel cast di Lupin Parte 4? Nel cast di Lupin Parte 4 c’è Omar Sy nel ruolo di Assane Diop. Tornano Ludivine Sagnier (Claire), Antoine Gouy (Benjamin), Soufiane Guerrab e Shirine Boutella, mentre Laïka Blanc-Francard interpreta Adèle. Ci sarà Lupin Parte 5? Netflix non ha annunciato una Parte 5 di Lupin. Al momento il futuro della serie dopo la Parte 4 non è stato comunicato.