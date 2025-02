M.S. Severino, borgo degli innamorati: installazioni luminose ed eventi per S. Valentino

di Redazione ZON

La città della valle dell’Irno, di rosso vestita, celebra l’amor che move il sole e l’altre stelle con cuori a led, decorazioni a tema nel centro cittadino e lungo le stradine adiacenti, un’installazione luminosa su corso Diaz ed una serie di eventi in programma per il lungo weekend di San Valentino.

«Il cuore pulsante della città, il Corso Diaz pedonale con la sua movida ed il suo passeggio per famiglie e bambini, batte per creare nuovi momenti inclusivi e di vitalità in vista della festa degli innamorati – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – Dopo il sold-out di presenze registrato durante le festività natalizie abbiamo cucito un nuovo vestito a tema in vista di San Valentino creando al contempo momenti di promozione ed aggregazione utili per le attività commerciali. Ora che il centro cittadino ha assunto quasi completamente la sua dimensione a misura d’uomo, l’idea è quella di renderlo vivo durante tutto l’anno attraverso iniziative come questa».

«Il lavoro che stiamo portando avanti da tempo è quello di dare forza al brand di Città della Cultura e degli Eventi – aggiunge Enza Cavaliere, vice Sindaco con deleghe al Turismo, Politiche Culturali ed Attività Produttive – lo sforzo nel promuovere questa rinnovata identità territoriale sta trovando i suoi frutti nella grande partecipazione, nelle presenze provenienti dai Comuni limitrofi e nell’attivismo da parte delle attività commerciali».