MADRE DIFENDE LA FIGLIA VITTIMA DI BULLISMO-Ancora casi di violenza nella scuola di Bari, l’istituto Majorana, dove, lo scorso settembre, è stato aggredito un docente dal padre di un’alunna, Vincenzo Amorese, dopo averle messo una nota.

L’anno precedente, nel novembre 2021, la stessa scuola, che si trova in un quartiere difficile, è stata teatro di violenza. Ancora una volta protagonista un genitore. La vittima, stavolta è stata una ragazzina di 14 anni. All’epoca dei fatti la mamma di un’alunna della scuola, bullizzata da una compagna tanto da tentare il suicidio, ha deciso di farsi giustizia da sé. La donna a quanto pare avrebbe avvertito l’istituto via mail della situazione. Ma essendo rimasta inascoltata avrebbe deciso di recarsi a scuola per risolvere la questione.

La donna avrebbe litigato con la “bulla” e le avrebbe addirittura dato una testata. Per questo gesto la donna è stata denunciata. Successivamente, ha a sua volta denunciato il padre della ragazza con cui aveva discusso, pluripregiudicato, per stalking. Le indagini sull’uomo si sono concluse. Nei suoi confronti è stato chiesto il rinvio a giudizio, in seguito al quale è iniziata l’udienza preliminare. La ragazzina dopo l’intervento della madre non è andata a scuola per tre mesi.

Madre difende la figlia vittima di bullismo: l’atteggiamento della scuola

Anche in questo caso la dirigente scolastica, Paola Petruzzelli, ha raccontato una versione diversa. Quest’ultima, interpellata sull’accaduto, ha spiegato: “Non ho mai ricevuto alcuna segnalazione e non ho registrato casi di violenza, altrimenti sarei intervenuta”.

