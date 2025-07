Maiori, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo

di Redazione ZON

Il 26 luglio, a Maiori, i Carabinieri della locale Stazione unitamente a quelli del N.O.R. – Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno proceduto all’arresto di un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione è stato individuato in possesso di gr. 107 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish e modica quantità di cocaina.