Marco Mengoni: ecco la scaletta del suo tour

Parte il tour di Marco Mengoni, dal titolo “Mengoni Live 2022” in giro con date sparse per tutta Italia. Una delle pop star più acclamate nella nostra nazione ha cominciato il suo tour partendo da Mantova, con entrambe le due date sold out, passando poi per la sua prima volta ieri al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Nella città della Madonnina sono previste 4 date di cui le prossime due (quella di domani e dopodomani, 7 e 8 ottobre) i biglietti sono già terminati: rimane ancora disponibile, secondo quanto riporta il sito ufficiale del cantante, la data del 10 ottobre, sempre a Milano.

Date ufficiali “Mengoni Live 2022”

MANTOVA – 2 ottobre 2022 – Grana Padano Arena & Theatre // SOLD OUT

MANTOVA – 3 ottobre 2022 – Grana Padano Arena & Theatre // SOLD OUT

MILANO – 5 ottobre 2022 – Mediolanum Forum // SOLD OUT

MILANO – 7 ottobre 2022 – Mediolanum Forum // SOLD OUT

MILANO – 8 ottobre 2022 – Mediolanum Forum // SOLD OUT

MILANO – 10 ottobre 2022 – Mediolanum Forum

TORINO – 12 ottobre 2022 – Pala Alpitour // SOLD OUT

BOLOGNA – 14 ottobre 2022 – Unipol Arena // SOLD OUT

PESARO – 16 ottobre 2022 – Vitrifrigo Arena // SOLD OUT

FIRENZE – 18 ottobre 2022 – Nelson Mandela Forum

ROMA – 21 ottobre 2022 – Palazzo dello Sport // SOLD OUT

ROMA – 22 ottobre 2022 – Palazzo dello Sport

EBOLI – 27 ottobre 2022 – Palasele

Scaletta tour

Ecco, invece, la scaletta delle canzoni che Marco Mengoni canterà durante i suoi live.

• Cambia un uomo

• Esseri umani

• No stress

• Voglio

• Muhammad Alì

• Psycho Killer

• Credimi ancora

• Mi fiderò

• Tutti i miei ricordi

• Luce

• Proteggiti da me

• Una canzone triste

• Parole in circolo

• L’essenziale

• In città

• Sai che

• Hola

• Ti ho voluto bene veramente

• Duemila volte

• Guerriero

• Ma stasera

• Pronto a correre

• lo ti aspetto

• Ancora una volta

• Buona Vita

Inoltre, dal 7 ottobre è disponibile il nuovo album di Marco Mengoni dal titolo “Materia (Pelle)” ed è il proseguimento del progetto musicale Materia, un percorso in tre album iniziato con il multiplatino. Materia (Terra) per mostrare le tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità. Mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua l’unicità musicale, attraverso il racconto di ciò che per lui è importante.