Martina Calabrò torna a Uomini e Donne e dice sì a Giacomo Vacalebre

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata del 3 novembre 2026 di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, Martina Calabrò, ex corteggiatrice di Ciro Solimeno, ha accettato l’invito a uscire del tronista Giacomo Vacalebre, che l’aveva richiamata in studio per conoscerla. Martina Calabrò ha precisato di non essere fidanzata.

I punti chiave Martina Calabrò ha accettato l’invito a uscire del tronista Giacomo Vacalebre nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2026.

Martina Calabrò è stata corteggiatrice di Ciro Solimeno nel suo precedente percorso al programma.

Martina Calabrò ha dichiarato di non essere fidanzata e ha definito Giacomo Vacalebre «un bellissimo ragazzo» che non è il suo prototipo.

Giacomo Vacalebre ha detto di aver visto nel percorso di Martina Calabrò «molto il cuore» e di aver apprezzato la sua «genuinità».

Elisa Leonardi ha pubblicato su Instagram la frase «Io invece ho mal di pancia» senza fare nomi.

Martina Calabrò, ex corteggiatrice di Ciro Solimeno, è tornata a Uomini e Donne e ha accettato l’invito a uscire del tronista Giacomo Vacalebre, nella puntata del 3 novembre 2026.

Giacomo Vacalebre ha richiamato Martina Calabrò senza dirle il motivo

Martina Calabrò è entrata nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi senza sapere perché fosse stata convocata. Giacomo Vacalebre, sulla sedia rossa da diverse settimane, le ha spiegato di aver ricevuto molti video del suo precedente percorso.

Il tronista ha detto di non aver seguito per intero quel percorso. Ha aggiunto però di averci visto «molto il cuore» e di aver apprezzato la sua «genuinità».

«Mi farebbe piacere poterti conoscere, non so come sei messa. Mi piacerebbe uscire una volta per conoscerla caratterialmente.»

Martina Calabrò ha detto sì, precisando di non essere fidanzata

Martina Calabrò ha chiarito subito la sua posizione: «Non sono fidanzata, sono sincera come lo sono sempre stata nel percorso precedente». Ha definito Giacomo Vacalebre «un bellissimo ragazzo», aggiungendo però che non è il suo prototipo.

Secondo Martina Calabrò, l’aspetto estetico non basta a decidere. Ha spiegato di non volersi privare della possibilità di conoscere una persona e ha ammesso che, guardando solo quello, a primo impatto avrebbe risposto «ni».

Poi la risposta definitiva: «La risposta è sì, va bene». Martina Calabrò ha anche detto di avere voglia di mettersi in gioco e di innamorarsi, come l’aveva già in passato.

Elisa Leonardi pubblica su Instagram «Io invece ho mal di pancia»

Il ritorno di Martina Calabrò ha diviso il pubblico del programma. Una parte dei telespettatori ha apprezzato la scelta di rimettersi in gioco, un’altra parte no.

Elisa Leonardi, ex rivale di Martina Calabrò, ha pubblicato una storia su Instagram con la frase «Io invece ho mal di pancia». Elisa Leonardi aveva lasciato il programma insieme a Ciro Solimeno, di cui Martina Calabrò era stata corteggiatrice.

Molti fan hanno letto la frase come una frecciatina a Martina Calabrò, collegandola alle sue parole sulla voglia di innamorarsi. Elisa Leonardi non ha fatto nomi, quindi il riferimento resta un’interpretazione del pubblico.