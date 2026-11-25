di Redazione ZON

In sintesi. Mediaset Infinity è gratuito: al 25 novembre 2026 per vedere le puntate intere dei programmi Mediaset serve solo un account gratuito, creabile con email o con Apple, Google e Facebook, senza carta di credito. Secondo Mediaset, senza account si vedono solo brevi spezzoni. L’abbonamento Infinity+ serve per film, serie e Champions League, non per le repliche.

I punti chiave Mediaset Infinity non richiede alcun abbonamento per le repliche: l’account costa 0 euro e non chiede la carta di credito.

La registrazione a Mediaset Infinity è consentita dai 14 anni in su; tra 14 e 17 anni non si possono sottoscrivere servizi a pagamento.

L’abbonamento Infinity+ serve per i film e le serie del catalogo premium e per la Champions League, non per le repliche dei programmi Mediaset.

La prova gratuita di Infinity+ dura 7 giorni.

La GOLD experience riduce la pubblicità di circa il 50% sui contenuti gratuiti, ma non la elimina.

Sì, Mediaset Infinity è gratis: non serve alcun abbonamento. Per vedere le puntate intere dei programmi Mediaset basta creare un account gratuito, con email e password oppure con Apple, Google o Facebook, senza carta di credito. L’abbonamento Infinity+ serve per il catalogo premium, non per le repliche.

Il «gratis» è finanziato dalla pubblicità, che si vede prima e durante i contenuti.

Cosa serve per vedere le repliche senza abbonamento?

Un indirizzo email, oppure un account Apple, Google o Facebook.

Un’età di almeno 14 anni. Sotto i 14 non ci si può registrare. Tra 14 e 17 anni ci si registra, ma non si possono sottoscrivere servizi a pagamento.

Un dispositivo: il sito Mediaset Infinity, l’app per smartphone e tablet o l’app per smart TV.

Nessuna carta di credito. Il metodo di pagamento serve solo per noleggiare contenuti o attivare i Channels in abbonamento.

Costo dell’account: 0 euro. Chi ha già un account di un altro servizio Mediaset (Tgcom24, Sport Mediaset, Meteo.it, Le Iene) può usare le stesse credenziali.

Che cosa si vede gratis e che cosa è a pagamento?

Con l’account gratuito si vedono le dirette di tutti i canali Mediaset, radio del gruppo comprese, e gli episodi completi di programmi, fiction e soap andati in onda. C’è anche una selezione di film, serie TV, documentari e cartoni animati. Le partite trasmesse in chiaro su Canale 5 si vedono gratis in diretta.

Contenuto o funzione Con account gratuito Cosa serve in più Dirette dei canali Mediaset Sì, con pubblicità Niente Puntate intere dei programmi Sì, con pubblicità Niente Partite in chiaro su Canale 5 Sì, in diretta Niente Film e serie del catalogo premium No Infinity+ Champions League No Infinity+ Download su smartphone e tablet No GOLD experience o Infinity+ Super Restart sulle dirette No GOLD experience o Infinity+

Si possono guardare le repliche senza registrarsi?

Secondo la pagina ufficiale «Cos’è Mediaset Infinity?», senza registrazione si vedono solo brevi spezzoni dei programmi. Per le puntate intere e per le funzioni avanzate, come le liste personali e il televoto, serve l’account gratuito.

Il Centro assistenza dice che registrarsi non è obbligatorio, ma che con l’account si accede a tutti i canali in diretta e agli episodi completi. Una guida non ufficiale sostiene invece che dirette e repliche si vedano anche senza account. Mediaset non ha confermato quali programmi o canali siano visibili senza registrazione, quindi per le repliche conviene dare l’account per necessario.

Come si crea l’account gratuito, passo per passo?

Dal sito Mediaset Infinity o dall’app, seleziona «ACCEDI ORA». Clicca sul pulsante «REGISTRATI» in basso. Scegli come registrarti: email e password, Facebook, Google o Apple ID. Inserisci i dati richiesti. La data di nascita è obbligatoria. Apri l’email di conferma ricevuta da Mediaset e clicca su «ATTIVA ACCOUNT».

Da quel momento puoi vedere i contenuti di Mediaset Infinity.

Come si accede dopo la registrazione?

Dal sito

Vai su Mediaset Infinity, clicca «LOGIN» (o l’icona in alto a destra) e scegli «LOGIN O REGISTRATI». Inserisci le credenziali, oppure accedi con Apple, Facebook o Google.

Dall’app per smartphone e tablet

Tocca l’icona in alto a destra, poi «LOGIN O REGISTRATI».

Dalla smart TV

Scarica e apri l’app Mediaset Infinity e scegli la voce «LOGIN». Accedi tramite Codice QR oppure con il codice alfanumerico. Non serve pagare nulla: basta l’account gratuito.

Se hai dimenticato la password

Clicca «ACCEDI», poi «PASSWORD DIMENTICATA» e inserisci l’email dell’account. Riceverai un link per impostarne una nuova.

Per quanto tempo restano disponibili le repliche?

Una guida indipendente indica che si trovano on demand le repliche dei programmi andati in onda la settimana precedente, e che questa funzione è disponibile solo da computer. A queste si aggiunge una selezione di film, fiction e serie del passato. Anche per il catalogo serve la registrazione gratuita.

Mediaset non ha pubblicato la durata esatta della finestra di repliche. Se un programma che cerchi non c’è, il motivo può essere questo limite.

Quanto costa Infinity+ e serve per le repliche?

Per le repliche dei programmi Mediaset non serve. Infinity+ è l’abbonamento a pagamento per il catalogo premium: film, serie e Champions League. I prezzi cambiano con le promozioni e le guide consultate non sono del tutto concordi. Quelli qui sotto risalgono a ottobre 2026 e vanno ricontrollati sul sito ufficiale a novembre 2026.

Opzione Prezzo (ottobre 2026) Note Infinity+ base, mensile 7,99 € al mese Nei piani mensili non c’è vincolo Infinity+ annuale 69 € all’anno (5,75 € al mese) Indicato da una sola guida, con listino letto il 10 ottobre 2026 Infinity+ con MGM+ 8,99 € al mese Pacchetto più caro Infinity+ con Midnight Factory 9,99 € al mese Pacchetto più caro GOLD experience da sola 3,99 € al mese Dato riportato da una guida che cita la FAQ ufficiale

La prova gratuita di Infinity+ dura 7 giorni. Secondo una guida, dopo i 7 giorni l’abbonamento mensile parte in automatico se non si disdice prima dal Mediaset Account. Questa indicazione non è stata verificata su una pagina ufficiale.

Che cos’è la GOLD experience e conviene per le repliche?

La GOLD experience è un’opzione a parte, inclusa gratis in Infinity+. Sui contenuti gratuiti riduce le interruzioni pubblicitarie di circa il 50%. Dà inoltre accesso a Full HD, download su smartphone e tablet, Super Restart sulle dirette e portabilità nei paesi UE.

Non è necessaria per vedere le repliche. È un extra per chi vuole meno pubblicità o più funzioni.

Quali sono i limiti del «gratis» da conoscere?

La pubblicità resta. La GOLD experience la riduce di circa il 50%, ma non la elimina. Il calcolo dipende anche da dispositivo, tipo di contenuto e fascia oraria. Anche chi ha Infinity+ la vede, ridotta, sui contenuti gratuiti.

Il Restart delle dirette è incerto. La pagina «Cos’è Mediaset Infinity?» lo presenta come gratuito. Le pagine ufficiali più recenti collocano il Super Restart tra i vantaggi di GOLD e Infinity+, disponibile su iOS, Android, Web e smart TV. Un articolo del 2 luglio 2024 riporta che la funzione è diventata a pagamento. Mediaset non ha chiarito ufficialmente se il Restart semplice sia gratuito.

Fuori dall’Italia serve la GOLD. Per la visione in un altro paese UE serve la GOLD experience, attivata mentre si è ancora in Italia. L’account gratuito non è pensato per l’estero.

Diffida di chi promette «Infinity+ gratis per sempre». Una guida segnala che non esistono metodi legali per avere Infinity+ gratis in modo permanente, solo promozioni temporanee. App modificate e account condivisi sono da evitare.

Cosa fare se hai disdetto Infinity+?

Se disdici Infinity+ ma non la GOLD experience, la GOLD può continuare a rinnovarsi a pagamento. Il dettaglio dipende dal metodo di pagamento: TIM, Apple, Amazon, SDD o pass prepagato. Il Centro assistenza ufficiale di Mediaset Infinity spiega i singoli casi nella pagina dedicata alla gestione della GOLD experience.

Domande frequenti Mediaset Infinity è gratis? Sì, Mediaset Infinity è gratis per dirette e repliche dei programmi Mediaset: non serve alcun abbonamento, basta un account gratuito. Il servizio è finanziato dalla pubblicità, che si vede prima e durante i contenuti. Serve la carta di credito per registrarsi a Mediaset Infinity? No, per creare l’account gratuito di Mediaset Infinity non serve alcuna carta di credito. Il metodo di pagamento serve solo per noleggiare contenuti o attivare i Channels in abbonamento. Si possono vedere le repliche Mediaset senza registrarsi? Secondo la pagina ufficiale «Cos’è Mediaset Infinity?», senza registrazione si vedono solo brevi spezzoni dei programmi. Per le puntate intere serve l’account gratuito, e Mediaset non ha confermato quali programmi siano visibili senza account. Quanto costa Infinity+ e serve per vedere le repliche? Infinity+ non serve per le repliche dei programmi Mediaset: è l’abbonamento per film, serie e Champions League. Il piano base mensile costava 7,99 euro al mese a ottobre 2026, prezzo da ricontrollare sul sito ufficiale. Come si crea l’account gratuito di Mediaset Infinity? Dal sito o dall’app di Mediaset Infinity si seleziona «ACCEDI ORA», poi «REGISTRATI», e si sceglie email e password oppure Facebook, Google o Apple ID. Dopo aver inserito i dati, compresa la data di nascita, si conferma l’account cliccando «ATTIVA ACCOUNT» nell’email ricevuta da Mediaset.

Foto: Mediaset (CC BY)

Fonte: Mediaset Infinity (pagina ufficiale «Cos’è Mediaset Infinity?») · Mediaset Infinity (pagina ufficiale GOLD experience) · Mediaset Infinity (pagina ufficiale GOLD experience: tutti i vantaggi) · Centro assistenza Mediaset Infinity: I vantaggi di registrarsi · Centro assistenza Mediaset Infinity: Come registrarsi · Centro assistenza Mediaset Infinity: Sono già registrato, come faccio ad accedere? · Centro assistenza Mediaset Infinity: GOLD experience, tutti i vantaggi · Centro assistenza Mediaset Infinity: Attiva e gestisci la GOLD experience · Guida in Italiano (10 ottobre 2026) · IPTVTips (autunno 2026) · Aranzulla.it · Blog TV Italiana (2 luglio 2024) · TuttoDigitale