Mercato S. Severino, sempre più furti notturni: si chiedono interventi concreti

di Redazione ZON

Nuova ondata di furti nel comune di Mercato San Severino, con l’ultimo episodio avvenuto in via Vanvitelli, nel Capoluogo. I recenti atti criminali si aggiungono a una serie di furti che nelle ultime settimane hanno colpito soprattutto le frazioni, dove i cittadini sono stati costretti a organizzare ronde notturne per proteggere le proprie abitazioni.

Il consigliere Giovanni Romano

Il consigliere comunale di opposizione, Giovanni Romano, come riportato da SalernoToday, ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo maggiori controlli e interventi concreti da parte del Comune: “In una democrazia matura la sicurezza dei cittadini deve far capo alle istituzioni e alle Forze dell’Ordine che sono organizzate per contrastare il crimine. Non si può pretendere che i cittadini debbano ricorrere al “fai da te”, – ha dichiarato Romano – che oltretutto li espone a seri rischi. Per fronteggiare questa emergenza, che sta interessando anche altri Comuni vicini è necessario che il nostro Comune si attivi concretamente per aiutare le Forze dell’Ordine. Sollecitiamo con forza che venga immediatamente organizzato il servizio notturno di pattugliamento da parte della Polizia Municipale. Fu organizzato anni fa da “quelli di prima”, quando si verificò una situazione analoga. E chiediamo che la collaborazione con i Carabinieri e le Forze dell’Ordine venga intensificata coordinando le loro attività di controllo territoriale con quelle della Polizia Municipale. Altro che vicinanza e solidarietà di facciata! Le risorse ci sono. Occorre solo la volontà!”