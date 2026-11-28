di Redazione ZON

In sintesi. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 le temperature scendono su tutta Italia, Campania compresa. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, una perturbazione porta pioggia e vento al Sud, con possibile neve sopra i 1.300 metri sull’Appennino tra Abruzzo e Molise. Domenica 29 novembre sono attese gelate notturne sulla Pianura Padana.

I punti chiave Le temperature scendono su tutta Italia, Campania compresa, tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

Secondo iLMeteo.it, sabato 28 novembre 2026 la neve può cadere sopra i 1.300 metri, a partire dall’Appennino tra Abruzzo e Molise.

Il 27 novembre 2026 la Protezione Civile aveva diramato un’allerta gialla per zone di sette regioni, tra cui la Campania.

Domenica 29 novembre 2026 sono previste gelate notturne diffuse sulla Pianura Padana e sulle valli del Centro.

Dal 7 dicembre 2026, nella settimana del Ponte dell’Immacolata, l’Italia resta più esposta a nuove perturbazioni, con temperature in linea con la media del periodo.

Le temperature scendono su tutta Italia, Campania compresa, tra sabato 28 e domenica 29 novembre 2026. Sabato la regione vede schiarite sempre più ampie, mentre pioggia e aria fredda restano sul Sud e sul medio Adriatico.

Per il 27 novembre 2026 la Protezione Civile aveva diramato un’allerta gialla per zone di sette regioni: Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Sabato 28 novembre piogge al Sud e neve sopra i 1.300 metri

Secondo le previsioni di iLMeteo.it, sabato 28 novembre 2026 una nuova perturbazione dall’Europa nord-orientale porta pioggia, vento e temperature sotto la media stagionale. Le nevicate possono interessare i rilievi sopra i 1.300 metri, a partire dall’Appennino tra Abruzzo e Molise.

Puglia, alta Calabria e Sicilia settentrionale sono le zone più esposte all’instabilità. Al Centro-Nord prevale il tempo asciutto, pur con temperature in calo.

Un’altra analisi indica miglioramento sul versante tirrenico, con schiarite sempre più ampie fino alla Campania. Il sabato resta piovoso dalle Marche alla Puglia e su Sicilia settentrionale, Calabria, Basilicata e Sardegna centro-settentrionale.

Domenica 29 novembre cala la pioggia e arrivano le gelate al Centro-Nord

Per domenica 29 novembre 2026 le previsioni di iLMeteo.it indicano ancora maltempo al Sud, con cieli nuvolosi e piogge sparse per l’intera giornata. In serata sono attesi rovesci tra Sicilia e regioni ioniche.

Un’altra analisi descrive invece precipitazioni in attenuazione, con qualche pioggia intermittente solo su Calabria e nord della Sicilia. Sempre per domenica sono previste gelate notturne diffuse sulla Pianura Padana e sulle valli del Centro, con minime in calo di qualche grado.

Dal 30 novembre al Ponte dell’Immacolata il quadro può cambiare

Lunedì 30 novembre 2026 un’area di alta pressione sull’Europa centro-orientale porta condizioni stabili soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna. Dicembre si apre con nuova instabilità nelle regioni meridionali, prima di un possibile ritorno dell’alta pressione.

Dal 7 dicembre 2026, nella settimana del Ponte dell’Immacolata, lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Atlantico lascia l’Italia più esposta a nuove perturbazioni. Le temperature restano in linea con la media del periodo e il freddo intenso resta limitato all’Europa orientale. Nella prima decade di dicembre sono possibili incursioni di correnti polari.

Cosa dice il Met Office sull’inverno 2026-27

Secondo Adam Scaife, esperto di previsioni a lungo termine del Met Office britannico, l’inverno 2026-27 in Europa sarà influenzato da un indebolimento insolito del vortice polare, arrivato in anticipo. Il fenomeno si sta sviluppando già a novembre per il riscaldamento delle acque artiche e per l’influenza di El Niño.

Con le correnti occidentali che si indeboliscono, avanzano i flussi da est e nord-est, capaci di portare aria fredda su alcune regioni europee. Questo, precisa la fonte, non significa un calo automatico delle temperature: dipenderà dall’evoluzione dei sistemi di alta e bassa pressione.

Domande frequenti Che tempo fa in Campania sabato 28 novembre 2026? Sabato 28 novembre 2026 le temperature scendono su tutta Italia, Campania compresa. Un’analisi indica un miglioramento sul versante tirrenico, con schiarite sempre più ampie fino alla Campania, mentre pioggia e aria fredda restano sul Sud e sul medio Adriatico. Dove nevica il 28 novembre 2026? Secondo le previsioni di iLMeteo.it, sabato 28 novembre 2026 le nevicate possono interessare i rilievi sopra i 1.300 metri. Partono dall’Appennino tra Abruzzo e Molise, con una perturbazione che porta anche pioggia e vento. Che tempo farà domenica 29 novembre 2026? Per domenica 29 novembre 2026 iLMeteo.it indica ancora maltempo al Sud, con piogge sparse e rovesci in serata tra Sicilia e regioni ioniche. Un’altra analisi parla di precipitazioni in attenuazione, con pioggia intermittente solo su Calabria e nord della Sicilia. Sono previste gelate notturne diffuse sulla Pianura Padana e sulle valli del Centro. Che tempo farà per il Ponte dell’Immacolata 2026? Dal 7 dicembre 2026, nella settimana del Ponte dell’Immacolata, lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Atlantico lascia l’Italia più esposta a nuove perturbazioni. Le temperature restano in linea con la media del periodo. Nella prima decade di dicembre sono possibili incursioni di correnti polari. L’inverno 2026-27 sarà freddo in Europa? Secondo Adam Scaife del Met Office britannico, l’inverno 2026-27 in Europa sarà influenzato da un indebolimento insolito del vortice polare, arrivato in anticipo. Questo può far avanzare flussi di aria fredda da est e nord-est, ma non significa un calo automatico delle temperature.

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Fonte: Sky TG24 · 3bmeteo.com