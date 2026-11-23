di Redazione ZON

In sintesi. Miley Cyrus, popstar di 33 anni, ha sposato il musicista Maxx Morando, 28 anni, sabato 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California. La cerimonia, con circa cento invitati, si è tenuta nella storica casa che appartenne a Frank Sinatra, secondo le immagini di TMZ, ed è stata officiata da Wayne Coyne dei Flaming Lips.

I punti chiave Miley Cyrus, 33 anni, ha sposato Maxx Morando, 28 anni, sabato 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California.

Wayne Coyne dei Flaming Lips ha officiato la cerimonia, a cui hanno partecipato circa cento invitati.

Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus e Noah Cyrus hanno partecipato alle nozze di Miley Cyrus.

Per Miley Cyrus è il secondo matrimonio: il primo, con Liam Hemsworth, è finito nel 2019.

Miley Cyrus e Maxx Morando hanno confermato il fidanzamento il 2 dicembre 2025, dopo una proposta a Kyoto, in Giappone.

La popstar Miley Cyrus, 33 anni, ha sposato il musicista Maxx Morando, 28 anni, sabato 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California. La cerimonia è stata intima.

Le nozze di Miley Cyrus e Maxx Morando sono state officiate da Wayne Coyne dei Flaming Lips. Nelle fotografie gli sposi appaiono sotto un arco ricoperto di fiori bianchi.

Dove si sono sposati Miley Cyrus e Maxx Morando e chi c’era

Secondo le immagini pubblicate da TMZ, la cerimonia di Miley Cyrus e Maxx Morando si è svolta nella storica casa che appartenne a Frank Sinatra. Gli invitati erano circa cento, tra familiari e amici.

Tra gli ospiti c’erano la madre della cantante, Tish Cyrus, il padre Billy Ray Cyrus e la sorella Noah Cyrus. Il giorno prima delle nozze, venerdì 20 novembre 2026, gli sposi hanno organizzato una cena di prova con i propri cari.

Abito bianco con lungo strascico e promesse lette da un cartoncino

Per le nozze Miley Cyrus ha scelto un abito bianco con maniche, schiena scoperta e lungo strascico. Maxx Morando ha indossato un classico completo nero.

Nelle immagini diffuse da TMZ la cantante è visibilmente emozionata: si asciuga le lacrime con un fazzoletto e legge le proprie promesse nuziali da un cartoncino bianco.

Per la cantante è il secondo matrimonio dopo quello con Liam Hemsworth

Per Miley Cyrus è il secondo matrimonio. Il primo, con l’attore australiano Liam Hemsworth, è finito nel 2019.

Maxx Morando è un musicista e produttore musicale, nato e cresciuto a Los Angeles. Suona la batteria e il basso ed è tra i produttori dell’album Endless Summer Vacation di Miley Cyrus.

Dall’appuntamento al buio alla proposta di matrimonio a Kyoto

Miley Cyrus e Maxx Morando stanno insieme dal 2021. Si sono conosciuti a un appuntamento al buio, come la cantante ha raccontato nel 2023 a British Vogue.

Il fidanzamento è stato confermato il 2 dicembre 2025, dopo che Miley Cyrus era stata fotografata con un vistoso anello di diamanti alla prima di Avatar: Fuoco e Cenere a Los Angeles. La proposta era arrivata durante un viaggio a Kyoto, in Giappone, in un giardino vicino all’hotel. Cyrus aveva parlato del fidanzamento anche in un’intervista a Good Morning America.

Sulla durata della relazione tra Miley Cyrus e Maxx Morando le fonti divergono: quattro anni nelle cronache del matrimonio, sei anni in una dichiarazione attribuita alla cantante. La coppia ha vissuto la storia per lo più lontano dai riflettori.

Domande frequenti Quando si è sposata Miley Cyrus? Miley Cyrus si è sposata sabato 21 novembre 2026 a Palm Springs, in California. Il giorno prima, venerdì 20 novembre 2026, lei e Maxx Morando hanno organizzato una cena di prova con i propri cari. Con chi si è sposata Miley Cyrus? Miley Cyrus ha sposato Maxx Morando, musicista e produttore musicale di 28 anni, nato e cresciuto a Los Angeles. Morando suona la batteria e il basso ed è tra i produttori dell’album Endless Summer Vacation di Miley Cyrus. Chi ha officiato il matrimonio di Miley Cyrus e Maxx Morando? Il matrimonio è stato officiato da Wayne Coyne dei Flaming Lips. La cerimonia si è tenuta nella storica casa che appartenne a Frank Sinatra, con circa cento invitati. Da quanto tempo stavano insieme Miley Cyrus e Maxx Morando? Miley Cyrus e Maxx Morando stanno insieme dal 2021 e si sono conosciuti a un appuntamento al buio. Sulla durata esatta le fonti divergono: le cronache del matrimonio parlano di quattro anni, una dichiarazione attribuita alla cantante di sei. Come aveva chiesto la mano Maxx Morando a Miley Cyrus? La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio a Kyoto, in Giappone, in un giardino vicino all’hotel. Il fidanzamento è stato confermato il 2 dicembre 2025, dopo che Miley Cyrus era stata fotografata con un anello di diamanti alla prima di Avatar: Fuoco e Cenere a Los Angeles.