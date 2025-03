Millie Bobby Brown contro la stampa: “Criticare il mio aspetto è bullismo”

di Andrea Vitale

L’attrice Millie Bobby Brown ha deciso di rispondere con fermezza agli attacchi mediatici sul suo aspetto fisico, condividendo sui social i titoli di alcuni articoli che la riguardano e citando i nomi dei loro autori. “Non mi farete vergognare per il mio aspetto, per come mi vesto o per come mi presento”, ha dichiarato, condannando un certo tipo di giornalismo che, a suo dire, si trasforma in puro bullismo.

L’attacco ai media

In un video di tre minuti pubblicato su Instagram, la protagonista di Stranger Things ha mostrato diversi titoli di giornale che hanno commentato il suo look durante il tour promozionale di The Electric State, accusandola di essere “invecchiata male”. “Nessuna giovane donna o persona merita di essere messa sotto pressione o di subire commenti crudeli solo per il fatto di esistere”, ha affermato l’attrice.

Tra gli articoli che Brown ha citato figurano quelli del Daily Mail, come Perché i Gen Z come Millie Bobby Brown invecchiano così male? di Lydia Hawken, Cosa ha fatto Millie Bobby Brown al suo viso? di John Ely e Millie Bobby Brown scambiata per la mamma di qualcuno mentre è in auto con la sorella minore Ava di Cassie Carpenter. Anche il pezzo di Bethan Edwards, in cui il comico Matt Lucas critica il suo “look da mamma”, è stato preso di mira.

“L’idea che dei giornalisti dedichino il loro tempo a sezionare il mio viso, il mio corpo e le mie scelte è inquietante”, ha detto l’attrice. “E il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne lo rende ancora più deludente”.

Crescere sotto i riflettori

Brown ha ricordato di essere entrata nel mondo dello spettacolo a soli dieci anni, crescendo sotto gli occhi del pubblico. Tuttavia, ha notato come molte persone sembrino incapaci di accettare il suo cambiamento: “Mi trattano come se dovessi restare congelata nel tempo, come se dovessi avere per sempre l’aspetto che avevo nella prima stagione di Stranger Things. E poiché non è così, sono diventata un bersaglio”.

Ma l’attrice non ha intenzione di piegarsi alle critiche: “Mi rifiuto di scusarmi per essere cresciuta. Non mi rimpicciolirò per adattarmi alle aspettative irrealistiche di chi non tollera l’idea che una ragazza diventi donna. Non mi farete provare vergogna per il mio aspetto o per il modo in cui scelgo di presentarmi”.

Infine, ha lanciato un appello alla società: “Viviamo in un mondo in cui sembra più facile criticare che fare un complimento. Perché la prima reazione di molti è dire qualcosa di negativo anziché qualcosa di gentile? Dobbiamo fare di meglio. Non solo per me, ma per ogni ragazza che merita di crescere senza il timore di essere demolita per il solo fatto di esistere”.

Fonte: SkyTG24 Spettacolo