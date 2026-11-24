di Redazione ZON

In sintesi. Secondo un’indiscrezione pubblicata il 23 novembre 2026 da Andrea Spinelli sul Quotidiano Nazionale, i Måneskin avrebbero coinvolto Mina in un duetto per il nuovo album, in uscita a febbraio 2027. Né i Måneskin né Mina hanno confermato la collaborazione. Ufficiale è solo la reunion della band, nel cast del Coachella 2027.

I punti chiave Andrea Spinelli ha pubblicato sul Quotidiano Nazionale, il 23 novembre 2026, l’indiscrezione su un duetto tra Mina e i Måneskin.

Secondo Spinelli, i Måneskin avrebbero inviato a Mina un paio di canzoni e Mina ne avrebbe scelta una, con l’accordo di tutti.

Il quarto album dei Måneskin, successore di Rush!, sarebbe in uscita a febbraio 2027 con un brano in italiano, uno in spagnolo e le altre canzoni in inglese.

I Måneskin sono nel cast del Coachella 2027 dall’11 novembre 2026 e suoneranno in California il 10 e il 17 aprile 2027.

Mina ha pubblicato il 9 ottobre 2026 per PDU l’album Dilettevoli inedite eccedenze, con dieci cover, nove delle quali mai pubblicate prima.

I Måneskin avrebbero coinvolto Mina in un duetto per il nuovo album, in uscita a febbraio 2027: è l’indiscrezione pubblicata il 23 novembre 2026 da Andrea Spinelli sul Quotidiano Nazionale.

Né la band né Mina hanno confermato la collaborazione. Secondo Spinelli, i Måneskin avrebbero mandato alla cantante un paio di canzoni e lei ne avrebbe scelta una, trovando l’accordo di tutti.

Cosa dice l’indiscrezione sul duetto con Mina

Il disco dei Måneskin sarebbe il successore di Rush! e il quarto album della band. Secondo l’indiscrezione, conterrebbe un solo brano in italiano e uno in spagnolo, mentre tutte le altre canzoni sarebbero in inglese.

La gestione dell’album resterebbe affidata a Sony Music negli Stati Uniti, come per il disco precedente.

Cosa è confermato e cosa resta una voce

Tra le notizie sul ritorno dei Måneskin, una sola è ufficiale: la reunion. Il resto, duetto compreso, arriva dalla ricostruzione di un giornalista.

Elemento Stato Dettaglio Reunion dei Måneskin Ufficiale La band è nel cast del Coachella 2027 dall’11 novembre 2026 Duetto con Mina Indiscrezione Né la band né Mina hanno confermato Album in uscita a febbraio Indiscrezione Un brano in italiano, uno in spagnolo, il resto in inglese Presentazione a Sanremo Ipotesi Avanzata da Spinelli, nessuna conferma

Perché i Måneskin ripartirebbero dall’Italia

Nella lettura di Spinelli, il duetto con Mina servirebbe ai Måneskin per ripartire dal mercato italiano. Il primo obiettivo del nuovo album sarebbero le classifiche italiane e quelle latine.

Solo dopo arriverebbe il rilancio sul mercato internazionale, al termine degli anni in cui i membri della band hanno portato avanti progetti solisti.

Coachella, Sanremo e il nuovo album di Mina

L’11 novembre 2026 i Måneskin sono comparsi nel cast del Coachella 2027. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio suoneranno in California il 10 e il 17 aprile 2027, nelle giornate che hanno i Tame Impala come nome di punta.

Spinelli avanza anche l’ipotesi che la band usi il Festival di Sanremo per presentare il nuovo disco. A settembre 2026 Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, aveva detto di non sapere se i Måneskin si sarebbero riuniti. Il loro invito all’Ariston, aveva aggiunto, restava comunque valido.

Per Mina il duetto arriverebbe dopo Dilettevoli inedite eccedenze, l’album uscito venerdì 9 ottobre 2026 per PDU. Il disco contiene dieci cover, nove delle quali mai pubblicate prima.

Domande frequenti Mina canta con i Måneskin nel nuovo album? Per ora è solo un’indiscrezione. Il 23 novembre 2026 Andrea Spinelli ha scritto sul Quotidiano Nazionale che i Måneskin avrebbero coinvolto Mina in un duetto. Né i Måneskin né Mina hanno confermato. Quando esce il nuovo album dei Måneskin? Secondo l’indiscrezione di Andrea Spinelli, il nuovo album dei Måneskin uscirebbe a febbraio 2027. Sarebbe il quarto della band, successore di Rush!. La data non è stata confermata ufficialmente. I Måneskin si sono riuniti? Sì, la reunion è ufficiale. Dall’11 novembre 2026 i Måneskin sono nel cast del Coachella 2027. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio suoneranno in California il 10 e il 17 aprile 2027. I Måneskin andranno a Sanremo 2027? Non c’è alcuna conferma. Andrea Spinelli avanza l’ipotesi che i Måneskin usino il Festival di Sanremo per presentare il nuovo disco. Nel settembre 2026 Stefano De Martino, direttore artistico di Sanremo 2027, aveva detto che l’invito all’Ariston ai Måneskin restava valido. In che lingue sarà il nuovo album dei Måneskin? Secondo l’indiscrezione, il nuovo album dei Måneskin conterrebbe un solo brano in italiano e uno in spagnolo. Tutte le altre canzoni sarebbero in inglese. Nessuna conferma ufficiale è arrivata.

Fonte: All Music Italia