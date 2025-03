Minaccia una donna sul lungomare: 39enne fermato e ricoverato per TSO

di Redazione ZON

È stato bloccato nei giorni scorsi a Salerno un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili verificatisi in passato a Cava de’ Tirreni, dove era stato denunciato per minacce e aggressioni a danno di passanti.

Anche questa volta è stato sorpreso mentre, armato di coltello, stava minacciando una donna. Dopo gli ultimi episodi, l’uomo si era reso irreperibile, nonostante a suo carico fosse già stata avanzata una richiesta di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) da parte del sindaco di Cava.

L’intervento

Lunedì scorso, l’uomo ha seminato il panico sul lungomare di Salerno, spaventando cittadini e passanti. Solo l’immediato intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze peggiori.

Il sindaco di Salerno, alla luce della pericolosità della situazione, ha richiesto con urgenza un nuovo TSO, poi convalidato dal giudice tutelare. Il 39enne è stato quindi trasferito all’ospedale di Nocera Inferiore, dove ha avuto inizio per lui un percorso di cura in regime di degenza.

Fonte: SalernoToday