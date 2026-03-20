L. M. relatore alla Camera sulla riforma costituzionale della magistratura

di Marisa Fava

C’era anche il presidente dell’Unione Italiana Forense – Sezione Salerno, l’avvocato penalista L. M. , tra i relatori dell’incontro dedicato alla riforma costituzionale della magistratura e all’imminente referendum confermativo, svoltosi lo scorso 16 marzo presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

L’iniziativa è stata promossa dal Direttivo Nazionale dell’Unione Italiana Forense, presieduto dall’avvocato romano E. Rampelli, e ha riunito esponenti dell’accademia, della magistratura e dell’avvocatura in un confronto di rilievo su uno dei temi più delicati del dibattito istituzionale e giuridico nazionale.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti, oltre a L. M. , anche D. R. , consigliere del Consiglio Nazionale Forense, G. B. , sostituto procuratore della Repubblica di Roma, L. L. , docente di Diritto costituzionale e pubblico, V. T. , magistrato della Corte di Appello di Roma, L. A. , consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma, G. De M., presidente della sezione di Napoli dell’Unione Italiana Forense, e P. B. docente di Diritto processuale penale presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

L’intervento di L. M. si è concentrato su un’analisi approfondita del testo della riforma, con particolare attenzione alla separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici e all’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, due dei passaggi più significativi del provvedimento.

Un contributo che si è inserito all’interno di un dibattito ampio e articolato, volto a mettere in evidenza riflessi e prospettive della riforma in vista del passaggio referendario confermativo.

A margine dell’incontro, L. M. ha dichiarato: “Ringrazio l’U.I.F. Nazionale e la presidente Rampelli per avermi invitato a relazionare insieme a un parterre di autorevolissimi esponenti dell’Università, della Magistratura e dell’Avvocatura. Si è trattato di un’occasione importante di alto confronto nell’imminenza del referendum confermativo della riforma costituzionale della Magistratura”.

L’appuntamento romano ha confermato il ruolo attivo dell’Unione Italiana Forense nel confronto pubblico sui temi della giustizia, valorizzando anche il contributo dell’avvocatura salernitana in un contesto nazionale di particolare rilevanza.