Montecorvino Pugliano, 25enne indagato per maltrattamenti verso la madre

di Redazione ZON

Il 20 febbraio u.s., a Montecorvino Pugliano, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 25enne del luogo, indagato per “estorsione e maltrattamenti contro familiari e conviventi” che avrebbe compiuto nei riguardi della madre.

La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.