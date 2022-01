La musica dei Guns’n’Roses conquista anche il gioco online

Hai mai sentito parlare dei Guns’n’Roses? Se ami la musica rock e sei vissuto intorno agli anni ‘80/’90, i Guns’n’Roses rappresentano una delle band simboliche di quel periodo. Come dimenticare i capelli ricci e il cappello del chitarrista Slash e la voce sferzante del frontman della band, Axl Rose

Insomma, i Guns’n’Roses hanno ottenuto un grandissimo successo in quegli anni e questa fama ha permesso di mettere sul mercato diversi prodotti con il loro marchio, tra i quali addirittura una slot machine.

E’ il caso della slot Guns’n’Roses sviluppata dalla software house NetEnt che ha replicato in parte il successo ottenuto da Axl Rose e compagni nel mondo della musica. Vediamo brevemente quali sono le caratteristiche di questo gioco online.

Slot Guns’n’Roses: come funziona?

L’ultimo concerto in Italia dei Guns’n’roses è stato nel 2018 adesso, invece, potrai sempre averli a portata di mano grazie ad una slot che ha tutte le caratteristiche per diventare un classico dell’intrattenimento.

Questo titolo è inoltre tra le slot online che pagano di più, ma non per questo è basato su un gameplay difficile da digerire, anzi.

La slot Guns’n’Roses è caratterizzata da 5 rulli, 3 file e 20 linee di pagamento. Per ottenere una combinazione vincente è necessario intercettare 3, 4 o 5 simboli uguali da sinistra a destra su una linea di pagamento.

I limiti di scommessa di questa slot machine sono abbastanza ampi e ciò la rende adeguata anche ai giocatori high roller. Infatti, potrai puntare da 0,20 € fino a 200 €. Troverai anche un’opzione Quick Spin per giocare con giri più veloci, nonché la funzione di riproduzione automatica che consente di programmare fino a 1000 giri.

L’RTP della slot Guns’n’Roses è del 96,98% che è decisamente sopra la media che di solito si attesta al 96%. Invece, la vincita massima è pari a 1250 volte la tua puntata.

Ovviamente, come avrai capito, si tratta di un gioco interamente basato su una delle più grandi rock band del mondo. Pertanto, come sottofondo ascolterai alcuni dei brani più famosi della brand come Welcome to the Jungle, Sweet Child O’ Mine, Paradise City, November Rain o Chinese Democracy. Invece, i giri vincenti prevedono alcuni videoclip derivanti dagli spettacoli dal vivo della band.

I rulli sono immersi all’interno di un palco con orde di fan in basso. Troverai i classici simboli che vanno dall’asso fino al 10 e poi tutta una serie di simboli come plettri, copertine degli album e alcuni membri della band come Slash e Axl Rose. Axl è il simbolo che consente di accedere alla maggiore vincita, ovvero 37,5 volte la tua puntata totale.

Durante il gameplay avrai il piacere di avere a che fare con ben 7 funzioni bonus. Ad esempio, potrai attivare il Wild in espansione e altre funzioni che ti daranno accesso a giri gratuiti, moltiplicatori e tantissimo altro. L’amalgama perfetta di una band sempre al di sopra delle righe è presente anche in questo gioco di slot machine che ha tutti i requisiti per farti divertire per ore e ore.