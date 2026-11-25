di Redazione ZON

In sintesi. Nell’episodio di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) pubblicato giovedì 26 novembre 2026 in esclusiva su Mediaset Infinity, Rezzan telefona ad Aylin per chiedere spiegazioni sul divorzio che Aylin ha tenuto nascosto a Rezzan. La serie turca, con Furkan Palali e Asli Bekiroglu, ha un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

I punti chiave L’episodio di My Sweet Lie del 26 novembre 2026 è pubblicato in esclusiva su Mediaset Infinity.

Nell’episodio del 26 novembre 2026 Rezzan chiama Aylin per chiederle spiegazioni sul divorzio che Aylin le ha tenuto nascosto.

Rezzan era convinta che l’acquisto della società fosse un tentativo di salvare Nejat dal fallimento.

Nella puntata del 25 novembre 2026 Suna e Nejat si sono chiariti sul ricatto di Aylin e sono tornati insieme in segreto.

My Sweet Lie ha un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

Attenzione: spoiler. Nella puntata di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) pubblicata giovedì 26 novembre 2026, Rezzan chiama Aylin per chiederle spiegazioni sul divorzio che Aylin le ha tenuto nascosto.

Perché Rezzan chiede spiegazioni ad Aylin

Il divorzio taciuto non è l’unico nodo della telefonata. Rezzan era convinta che l’acquisto della società fosse un tentativo di salvare Nejat dal fallimento.

Come risponderà Aylin a quella chiamata lo racconta l’episodio, che arriva in streaming il 26 novembre 2026.

Cosa è successo nella puntata del 25 novembre

Nella puntata di mercoledì 25 novembre 2026 Suna e Nejat si sono chiariti sul ricatto di Aylin. Subito dopo sono tornati insieme in segreto.

Nella stessa puntata Nejat finge di riavvicinarsi ad Aylin. Il suo obiettivo è estorcerle informazioni e allontanarla definitivamente.

Dove vedere My Sweet Lie e con quale cadenza

L’episodio del 26 novembre 2026 di My Sweet Lie è pubblicato in esclusiva su Mediaset Infinity. Le puntate già pubblicate si possono vedere in streaming gratuito sulla stessa piattaforma.

La serie turca, interpretata da Furkan Palali e Asli Bekiroglu, ha un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

Domande frequenti Cosa succede in My Sweet Lie il 26 novembre 2026? Nell’episodio di My Sweet Lie pubblicato giovedì 26 novembre 2026, Rezzan chiama Aylin per chiederle spiegazioni sul divorzio che Aylin le ha tenuto nascosto. Il divorzio taciuto non è l’unico nodo della telefonata: Rezzan era convinta che l’acquisto della società fosse un tentativo di salvare Nejat dal fallimento. Dove si vede My Sweet Lie in streaming? My Sweet Lie si vede in streaming su Mediaset Infinity, dove l’episodio del 26 novembre 2026 è pubblicato in esclusiva. Le puntate già pubblicate sono disponibili in streaming gratuito sulla stessa piattaforma. Ogni quanto esce un nuovo episodio di My Sweet Lie? My Sweet Lie ha un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity. La serie turca è interpretata da Furkan Palali e Asli Bekiroglu. Cosa è successo in My Sweet Lie nella puntata del 25 novembre 2026? Nella puntata di mercoledì 25 novembre 2026 Suna e Nejat si sono chiariti sul ricatto di Aylin e subito dopo sono tornati insieme in segreto. Nella stessa puntata Nejat finge di riavvicinarsi ad Aylin, con l’obiettivo di estorcerle informazioni e allontanarla definitivamente.

Fonte: Mediaset Infinity · Mediaset Infinity · Newsroom Italia