Al San Paolo, il Napoli ospita un Milan a caccia di punti utili per continuare nella rincorsa all’Europa. Gattuso sfida il suo passato e il suo cuore

Sfida romantica al San Paolo dove Gattuso ritrova il suo passato nel posticipo serale della domenica di Serie A. Il Napoli non ha molto da chiedere al suo finale di stagione, avendo già ottenuto il pass per l’Europa League con la vittoria della Coppa Italia. Discorso diverso per il Milan che ancora non ha conquistato il ritorno in Europa ma che arriva al big match sulle ali dell’entusiasmo dopo le vittorie contro Lazio e soprattutto Juventus.

Il match sarà visibile su Sky a partire dalle 21.45

Le probabili formazioni di Napoli-Milan