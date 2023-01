Napoli, Spalletti non le manda a dire: “Juve favorita per quanto ha speso”

Una risposta non di certo in punta di fioretto: è arrivata la replica di Luciano Spalletti alla conferenza di questa mattina tenuta da Max Allegri. Il tecnico dei partenopei ha presentato il match tra Napoli e Juventus lanciando più di qualche messaggio al club bianconero.

“Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari. Vedo inutile però mettere il cappello e la barba: per la Juve certi investimenti si ripagano se vinci in Italia e in Champions”. Un messaggio diretto al proprio pari juventino, prima di rispondere a un confronto tra i due.

“Io il migliore? Contano i risultati e lui ha vinto di più. – spiega Spalletti – Dunque non c’è confronto, faccio parte di un altro livello di allenatori. Devo ancora imparare”.

Napoli-Juventus è anche sfida tra idee di calcio differenti: “Allegri ha sposato il motto juventino: vincere è l’unica cosa che conta. A Napoli c’è stato Maradona, una grande bellezza che cerchiamo di riproporre per la città. Se ci lasceranno campo dovremo cercare di far gol e devi saperla interpretare senza scoprirti. Le loro capacità dei singoli sono notevoli e dovremo stare molto attenti alle ripartenze. L’equilibrio sarà la cosa più importante”