Nasce il Governo Meloni, dopo la Camera oggi il si dal Senato

Sono le ore finali e decisive per la nascita del Governo a guida Giorgia Meloni. La prima Premier donna della storia della Repubblica Italiana ha incassato nella giornata di ieri la fiducia della Camera e oggi alle 13 inizierà l’iter in Senato per avere la fiducia totale del Parlamento. Un passo verso la storia, culmine di un percorso iniziato mesi fa e passato per le elezioni vinte dalla coalizione di centrodestra.

Dopo aver ricevuto l’incarico di formare un nuovo Esecutivo da parte del Presidente Sergio Mattarella e dopo aver formato la squadra di Ministri (non senza polemiche), Giorgia Meloni si è presentata all’esame delle Camere e oggi diventerà a tutti gli effetti il nuovo inquilino di Palazzo Chigi, al posto del Primo Ministro uscente Mario Draghi.

“Non sono arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Sono l’underdog, come direbbero gli inglesi. Intendo ribaltare i pronostici, ancora una volta. Sento gravare sulle mie spalle il peso di essere la prima donna Premier. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l’Esecutivo intende attuare per risollevare l’Italia. Andiamo avanti, la rotta è tracciata” sono alcuni dei passaggi del discorso alla Camera della neo-Premier.