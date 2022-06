Nato il figlio di Francesca Ferragni: i Ferragnez diventano zii

Francesca Ferragni è diventata mamma: ieri 21 giugno è nato il piccolo Edoardo. I Ferragnez sono diventati zii

Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono diventati genitori per la prima volta. Ieri, 21 giugno 2022, Francesca ha dato alla luce il piccolo Edoardo e così periodo di grandi gioie ed annunci per tutte la famiglia Ferragni. Solo di due giorni fa, l’annuncio che Chiara Ferragni sarà accanto ad Amadeus per la prima e l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2023.

Stamattina, invece, l’annuncio di Francesca e Riccardo che hanno postato per l’occasione una serie di scatti dolcissimi che li ritraggono insieme al piccolo sul letto della clinica in cui è nato. Sotto le foto, la didascalia:

“21/06/2022 – Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”.

Congratulazioni e felicitazioni sono state fatte anche sui profili degli zii del piccolo, Valentina, sorella più piccola delle Ferragni, Chiara e Fedez. Grande gioia anche da parte di nonna Marina Di Guardo che ha finalmente accoglierà anche il suo terzo nipotino dopo Leone e Vittoria, figli dei Ferragnez. Ma oltre alla family, anche tanti altri volti dello spettacolo hanno fatto le congratulazioni alla neo mamma e al neo papà.

Chi è Francesca Ferragni

Francesca, a differenza di Chiara e Valentina, non ha intrapreso la carriera da influencer. Dopo il diploma di maturità, infatti, si è iscritta all’Università a Milano. Qui ha conseguito la laurea magistrale in odontoiatria e Protesi Dentale dopo la quale ha decido di lavorare nello studio dentistico del padre.