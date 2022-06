Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi

Si è chiusa così la 16esima edizione de l’Isola dei Famosi, con la vittoria del protagonista de “Notte prima degli esami”. Nicolas Vaporidis, quarant’anni, diventato famoso grazie ai film di Fausto Brizzi non appariva sulle scene ormai da un po’, per dedicarsi al suo sogno di aprire un ristorante a Londra. La sua vittoria lo riporterà sicuramente

Tanti gli ospiti in studio, compresi tutti i naufraghi eliminati. Grande applauso per Edoardo Tavassi, molto amato dal pubblico, dato per vincente. Alvin dall’Honduras ha gestito le ultime sfide dei naufraghi, dando vita ancora nell’ultima puntata alle gag di punzecchiature (fintissime) tra lui e Ilary. Sono rimasti in 6 a contendersi il primo posto: Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis ( i favoriti all’inzio della serata) ; Luca Daffrè, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani.

Il primo eliminato della serata è stato Nick dei Cugini di Campagna. Poi è toccato a Marialaura De Vitis è stata la secondo eliminata della serata; e a seguire la terza che ha dovuto abbandonare l’Isola è stata Mercedesz Henger. A sorpresa, Carmen e Nicolas sono finiti in nomination: Carmen di Pietro è stata la quarta eliminata dell’Isola, nonchè la terza naufraga classificata.

A dividersi il podio sono rimasti dunque due uomini: Nicolas e Luca Daffrè. Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore il primo, tra scontenti ed esulti da parte del pubblico in studio e da casa.