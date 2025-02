Nocera Inferiore, 17enne indagato per reveng porn nei riguardi di una 16enne

di Redazione ZON

Il 26 febbraio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, emessa su richiesta della Procura della Repubblica minorile dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, nei confronti di un 17enne indagato per i reati di “atti persecutori” e “diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti”, c.d. revenge porn, nei riguardi di una 16enne.

Il minore arrestato non solo aveva diffuso immagini e video sessualmente espliciti ritraenti la p.o., sua ex fidanzata, ma addirittura reiteratamente aveva minacciato di deturparle il volto lanciandole dell’acido, così provocando alla stessa un perdurante e grave stato di ansia.

La misura cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.