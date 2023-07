Nocera Superiore, “Nuceria Estate”: tutti in piazza con Nostalgia ’90

di Rita Milione

La carovana revival dei grandi successi degli anni ’90, in tour con migliaia di spettatori al seguito da settimane in diverse città italiane, farà tappa il 17 settembre a Nocera Superiore su corso Matteotti, a chiusura del cartellone Nuceria Estate 2023.

«È un grande spettacolo sul quale abbiamo puntato come evento conclusivo di un programma estivo articolato e variegato nei “gusti” e nelle fasce d’età – dichiara il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – con gli appuntamenti a cura del Centro Polivalente dedicati al teatro amatoriale ed ai balli di gruppo sino ad arrivare alla musica classica nella cornice del Parco Archeologico, ai giochi di una volta per i bambini a cura del gruppo boyscout ed il beach disco party per i ragazzi.

È un programma pensato per tenere compagnia a quanti resteranno a Nocera Superiore di sera e per dare alle attività commerciali un po’ di respiro: i luoghi scelti per le serate toccano sia il centro che le frazioni, con l’evento finale lungo corso Matteotti a settembre. Il cartellone, che ha ricevuto anche il contributo della Camera di Commercio, accompagna le attività dei campi estivi che inizieranno a breve nelle sei strutture del territorio accreditate».

Si comincia mercoledì 26 con il Coro del Centro Polivalente in corso Matteotti e si prosegue la sera successiva con la serata danzante a Pecorari.

Il 30 luglio, invece, nell’area PEEP serata di musica e divertimento con il Dog Party nello spazio antistante l’area sgambamento “Balto”.

Nel mese di agosto sono diverse le serate inserite in cartellone: la Corale Polifonica Jubilate Deo (3 agosto, chiesa di S.Michele Arcangelo), la Beach Party Disco (4 agosto, locali parrocchiali S.Michele Arcangelo), la tammorra e musica popolare (4, 5 e 6 agosto a Materdomini), Ballo liscio e di gruppo (19 e 20 agosto nella villetta di viale Europa e nella piazzetta di Portaromana), il teatro amatoriale (25 agosto, piazzetta area PEEP), la musica classica (27 agosto, parco archeologico).

A settembre, il 3, spazio ai giochi di una volta a cura del gruppo boyscout e domenica 17 con Nostalgia 90.