Nocera Superiore, screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento il 7 febbraio

di Marisa Fava

La prevenzione torna al centro con un nuovo appuntamento dedicato alla salute delle donne. Sabato 7 febbraio 2026, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Centro Polivalente di via Vincenzo Russo, una mattinata di informazione, sensibilizzazione e screening gratuiti per la prevenzione del tumore al seno.

L’iniziativa punta a diffondere la cultura della diagnosi precoce e a rafforzare una corretta informazione sui comportamenti utili alla prevenzione. Durante la mattinata saranno proposti approfondimenti su stili di vita salutari, sull’importanza dei controlli periodici in base all’età e su quando è opportuno rivolgersi al medico.

Il sindaco: “Prevenzione strumento efficace per tutelare la salute”

«La prevenzione è uno degli strumenti più efficaci per tutelare la salute dei cittadini. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire un servizio concreto e accessibile, ribadendo l’importanza della corretta informazione e della diagnosi precoce», ha dichiarato il sindaco di Nocera Superiore.

Visite senologiche e autopalpazione: indicazioni pratiche

Nel corso della mattinata spazio anche alla visita senologica e all’autopalpazione, con indicazioni pratiche per imparare a eseguire correttamente questo importante gesto di autocontrollo.

La giornata si svolgerà con il contributo di medici che metteranno a disposizione la propria esperienza professionale a servizio della cittadinanza.