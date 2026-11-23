di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 22 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1 è andata in onda la puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, programma condotto da Francesca Fialdini. Gli ospiti in studio sono stati Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Alessandro Matri, Barbara Foria e Chiara Francini. La puntata si può vedere in streaming su RaiPlay.

I punti chiave “Da noi… a Ruota Libera” è andato in onda domenica 22 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1.

Francesca Fialdini ha condotto la puntata con cinque ospiti in studio: Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Alessandro Matri, Barbara Foria e Chiara Francini.

Stefano Accorsi e Vittoria Puccini hanno presentato il film “Il rumore delle cose nuove”, diretto da Paolo Genovese e nelle sale dal 12 novembre 2026.

Chiara Francini è l’autrice del primo saggio “La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti” e la protagonista del programma “L’Elefante” su Rai 3.

La puntata di “Da noi… a Ruota Libera” del 22 novembre 2026 si può vedere in streaming sul portale RaiPlay.

“Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, è andato in onda domenica 22 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1. Gli ospiti in studio sono stati Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Alessandro Matri, Barbara Foria e Chiara Francini.

Chi ha accolto Francesca Fialdini in studio

Stefano Accorsi e Vittoria Puccini hanno presentato il film “Il rumore delle cose nuove”, diretto da Paolo Genovese e nelle sale dal 12 novembre 2026. La pellicola intreccia le storie di tre coppie che vivono a Milano.

Le tre coppie del film sembrano lontane tra loro, ma condividono paure, fragilità e sentimenti rimasti nascosti a lungo. Un evento inatteso le costringe a rimettersi in discussione e a ritrovare il coraggio di cambiare.

Alessandro Matri, ex attaccante di Serie A, partecipa a “Ballando con le Stelle” in coppia con Giada Lini. La comicità è stata affidata a Barbara Foria, impegnata a teatro con lo spettacolo “Basta un filo di rossetto”.

Chiara Francini, attrice e scrittrice, è la protagonista del programma “L’Elefante” su Rai 3. In libreria è uscito da poco il suo primo saggio, “La ferita e la ferocia. La violenza spiegata ai benpensanti”.

Come funziona il programma e dove vederlo in streaming

In ogni puntata gli ospiti reagiscono agli spunti che ricevono. A sollecitarli è la “ruota”, che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo.

Il programma si presenta come il “late-show” della domenica pomeriggio. Racconta storie di cambiamento, emancipazione e riscatto attraverso emozioni, sorrisi e leggerezza.

“Da noi… a Ruota Libera” è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time di Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Elisabetta Pierelli e il produttore esecutivo Rai è Monica Gallella.

Oltre che su Rai 1, la puntata si può vedere in streaming sul portale RaiPlay.

Cosa andava in onda la sera del 22 novembre sulle altre reti

Nella stessa domenica 22 novembre 2026 la prima serata televisiva ha avuto quattro appuntamenti di attualità e approfondimento, in aggiunta al pomeriggio di Rai 1.

Programma Rete Orario Temi Da noi… a Ruota Libera Rai 1 17.20 Ospiti: Accorsi, Puccini, Matri, Foria, Francini Report Rai 3 20.30 Soccorsi nel Mediterraneo centrale, il cortile di Giulietta a Verona, il consulente Giangaetano Bellavia Le Iene presentano La cura Italia 1 21.20 I tumori e le cure oggi disponibili Fuori dal Coro Rete 4 21.25 Poligamia in Italia, reati contro gli anziani, yacht di un magnate russo a Trieste

“Report” è condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. “Fuori dal Coro” è condotto da Mario Giordano e si può seguire in streaming su Mediaset Infinity, come “Le Iene presentano La cura”.

Domande frequenti Chi erano gli ospiti di Da noi a Ruota Libera il 22 novembre 2026? Nella puntata di domenica 22 novembre 2026 gli ospiti in studio con Francesca Fialdini sono stati Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Alessandro Matri, Barbara Foria e Chiara Francini. Accorsi e Puccini hanno presentato il film “Il rumore delle cose nuove”. A che ora è andato in onda Da noi a Ruota Libera il 22 novembre 2026? “Da noi… a Ruota Libera” è andato in onda domenica 22 novembre 2026 alle 17.20 su Rai 1. Il programma è condotto da Francesca Fialdini. Dove vedere Da noi a Ruota Libera in streaming? La puntata di “Da noi… a Ruota Libera” del 22 novembre 2026 si può vedere in streaming sul portale RaiPlay, oltre che in diretta su Rai 1. Di cosa parla il film Il rumore delle cose nuove con Accorsi e Puccini? “Il rumore delle cose nuove”, diretto da Paolo Genovese, intreccia le storie di tre coppie che vivono a Milano. Le coppie condividono paure, fragilità e sentimenti nascosti a lungo, e un evento inatteso le costringe a rimettersi in discussione. Il film è nelle sale dal 12 novembre 2026. Chi produce Da noi a Ruota Libera? “Da noi… a Ruota Libera” è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time di Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy. La regia è di Elisabetta Pierelli e il produttore esecutivo Rai è Monica Gallella.

Fonte: Super Guida TV · The Post Internazionale · The Post Internazionale · The Post Internazionale