Morta Nonna Silvi, la nonna toscana star di TikTok aveva 85 anni

di Redazione ZON

In sintesi. Silvana Bini, la cuoca toscana nota come Nonna Silvi, è morta a 85 anni nella sua casa di Montespertoli, in provincia di Firenze, dopo una malattia durata poche settimane. Seguita da 4,3 milioni di follower su Instagram e 2,1 milioni su TikTok, Silvana Bini sarà salutata con i funerali il 2 novembre 2026 nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli.

I punti chiave Silvana Bini, conosciuta sui social come Nonna Silvi, è morta a 85 anni nella sua casa di Montespertoli, in provincia di Firenze.

I funerali di Silvana Bini si terranno lunedì 2 novembre 2026, nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli.

I profili social di Nonna Silvi contavano 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre 1 milione su Facebook.

Ad agosto 2024 Silvana Bini ha cucinato ragù, lasagne e brasato a Doha per la famiglia Al-Thani, su invito dell’emiro del Qatar.

Il 15 ottobre 2026 Nonna Silvi ha vinto il premio categoria Food ai Top Creators Awards 2026 di Forbes Italia.

Silvana Bini, conosciuta sui social come Nonna Silvi, è morta a 85 anni nella sua casa di Montespertoli, in provincia di Firenze. La cuoca toscana era diventata famosa nel mondo grazie ai video di cucina pubblicati su TikTok.

Il nipote Gabriele ha spiegato che una malattia ha portato via Silvana Bini nel giro di poche settimane. I funerali di Nonna Silvi sono fissati per lunedì 2 novembre, nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli.

Chi era Nonna Silvi prima dei social

Silvana Bini era nata il 26 marzo 1941 in una famiglia con otto figli. La passione per la cucina l’ha accompagnata fin da ragazza ed è diventata il centro della sua vita, in casa e nel lavoro.

Nel 2006 il figlio Marco ha aperto il Forno Martini a Castelfiorentino. Da quel momento Silvana Bini preparava ogni giorno prodotti dolci e salati per il forno di famiglia.

Come un telefono ha trasformato una nonna in un fenomeno globale

La svolta per Nonna Silvi è arrivata nell’ottobre 2022. Il nipote Gabriele ha iniziato a filmarla con il telefono e a pubblicare i video sui social. Molti filmati sono diventati virali in poco tempo.

Il pubblico di Nonna Silvi non seguiva solo le ricette della tradizione toscana. A conquistare milioni di persone erano la spontaneità, l’ironia e il modo diretto con cui Silvana Bini parlava di cucina davanti alla telecamera.

Al momento della morte, i profili di Nonna Silvi contavano questi numeri:

Piattaforma Follower Instagram 4,3 milioni TikTok 2,1 milioni Facebook oltre 1 milione

Le ricette più amate di Nonna Silvi, dal ragù al brasato

Le informazioni disponibili non indicano una classifica delle ricette più viste di Nonna Silvi. I piatti citati con certezza sono quelli che Silvana Bini ha cucinato ad agosto 2024 a Doha, su invito dell’emiro del Qatar, per la famiglia Al-Thani: ragù, lasagne e brasato.

Le ricette di Nonna Silvi sono raccolte anche in due libri. Il primo, “Le ricette di una vita”, è uscito nel novembre 2023 per De Agostini. Il secondo, “Nonnas italienische Küche”, è stato pubblicato nel 2024 per il pubblico tedesco ed è dedicato alla cucina italiana.

I premi e le tappe di una carriera iniziata a 81 anni

Anno Tappa 2023 Primo libro con De Agostini, Italian Excellence Award, nomina a Food Hero da TasteAtlas 2024 Nasce Nonna Silvi Srl Società Benefit; cena a Doha per la famiglia Al-Thani; libro in Germania 2025 Premio Creator dell’Anno ai TikTok Awards Maggio 2026 Giudice a “Celebrity Chef”, programma di Alessandro Borghese su Tv8 15 ottobre 2026 Premio categoria Food ai Top Creators Awards 2026 di Forbes Italia

Nell’estate 2026 Nonna Silvi ha continuato a incontrare il pubblico dal vivo. A Terricciola, in provincia di Pisa, ha partecipato all’iniziativa “Dialoghi in borgo” davanti a numerosi spettatori.

Il saluto del nipote Gabriele

Gabriele, il nipote che ha portato Nonna Silvi sul web, l’ha ricordata in un’intervista al quotidiano Il Tirreno:

«Era una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia. Fino all’ultimo respiro è rimasta lucida, interessandosi attivamente delle sue attività».

Il nipote di Silvana Bini ha chiuso il suo ricordo con un messaggio diretto: «Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, nonna».

Cosa succede adesso

L’ultimo saluto a Nonna Silvi è in programma lunedì 2 novembre nel pomeriggio, nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli. Non è stato reso noto cosa accadrà ai profili social e alla società Nonna Silvi Srl Società Benefit.

Domande frequenti Quanti anni aveva Nonna Silvi? Silvana Bini, conosciuta sui social come Nonna Silvi, è morta a 85 anni. Era nata il 26 marzo 1941 in una famiglia con otto figli. Quando e dove sono i funerali di Nonna Silvi? I funerali di Nonna Silvi, al secolo Silvana Bini, sono fissati per lunedì 2 novembre 2026 nel pomeriggio. La cerimonia si terrà nella chiesa di Sant’Andrea a Montespertoli, in provincia di Firenze. Di cosa è morta Nonna Silvi? Secondo quanto spiegato dal nipote Gabriele, Silvana Bini, nota come Nonna Silvi, è morta per una malattia che l’ha portata via nel giro di poche settimane. Il tipo di malattia non è stato reso noto. Come è diventata famosa Nonna Silvi su TikTok? Nonna Silvi è diventata famosa a partire dall’ottobre 2022, quando il nipote Gabriele ha iniziato a filmare Silvana Bini con il telefono e a pubblicare i video di cucina sui social. Molti filmati sono diventati virali e i profili hanno raggiunto 2,1 milioni di follower su TikTok e 4,3 milioni su Instagram. Quali libri ha scritto Nonna Silvi? Silvana Bini, nota come Nonna Silvi, ha pubblicato due libri di ricette. “Le ricette di una vita” è uscito nel novembre 2023 per De Agostini, mentre “Nonnas italienische Küche” è stato pubblicato nel 2024 per il pubblico tedesco.

Fonte: Le Cronache (Adnkronos)