Nuovo progetto contro il bullismo: ”emozioniamoci”

NUOVO PROGETTO CONTRO IL BULLISMO-Grande iniziativa al Convitto di Maddaloni con il Progetto ”Emozioniamoci”. Protagonisti gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria. Il Rettore Rocco Gervasio insieme al suo team docenti, impronta l’educazione per i più piccoli sull’ l’importanza psicologica e pedagogica della relazione educativa adulto/bambino. Soprattutto tenendo conto situazioni di rischio e vulnerabilità, come la fase emergenziale appena vissuta da Covid-19. Con particolare attenzione alla gestione dei vissuti emotivi che i piccoli hanno dovuto affrontare in questo complesso periodo.

Il Progetto “EMOZIONIAMOCI” si pone come arricchimento. E ha come obiettivo quello di dare voce all’Educazione Emozionale e forma al bagaglio emotivo che l’adulto esperto cercherà di mettere in luce. Solo così sarà possibile contrastare le varie forme di violenze dal BULLISMO al CYBERBULLISMO.

Nuovo progetto contro il bullismo: le attività di ”emozioniamoci”

In particolare tutte le attività promosse da tale progetto intendono facilitare l’apprendimento, la padronanza di strumenti creativi, promuovere il benessere. Abbiamo ad esempio la Mindfulness, il gioco deliberato, la conoscenza del proprio territorio, le diverse metodologie di rilassamento ed autocontrollo, l’apprendimento di strategie di Coping e Problem Solving, la conoscenza delle emozioni primarie, secondarie e complesse.

