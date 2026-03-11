Operazione riciclaggio: sequestri in tutta Italia dopo frodi informatiche

di Marisa Fava

Nella giornata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari reali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura di Salerno. Il provvedimento ha portato al sequestro di conti correnti e rapporti finanziari, finalizzato al recupero delle somme indebitamente percepite, con l’iscrizione nel fascicolo di 68 persone indagate per riciclaggio.

L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino presso la Stazione Carabinieri di Giffoni Valle Piana (SA), relativa all’apertura fraudolenta di rapporti finanziari a suo nome. Gli accertamenti, condotti in sinergia tra l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di Salerno, hanno permesso di individuare i soggetti coinvolti che, spacciandosi per operatori bancari, inducevano le vittime a inserire i propri dati su siti internet contraffatti e appositamente creati, accessibili da un link inviato loro.

Gli indagati, così, erano in grado di versare sui conti correnti appena aperti a nome delle vittime, il denaro che presto veniva monetizzato attraverso prelievi contante o convertito in criptovalute presso exchange esteri.

L’attività investigativa ha coinvolto numerose province italiane (tra cui Salerno, Napoli, Caserta, Potenza, Lecce, Taranto, Roma e Macerata), con sequestri su conti correnti e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. I volumi finanziari sottratti a 89 vittime ammontano a oltre 1.500.000 euro.

Il provvedimento cautelare eseguito non importa alcun giudizio di responsabilità definitivo e le accuse sono soggette al vaglio del giudice nelle fasi successive del procedimento.