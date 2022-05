Oroscopo Branko di oggi Venerdì 6 Maggio 2022: Toro determinato

Venere forma un aspetto buono per il lavoro e i soldi, questa mattina mettete da parte i vostri legami sentimentali, puntate sull’attività professionale.

Toro

Amici del Toro dove andare senza esitare, se volete cogliere occasioni non da poco. Giove è ancora attivo per voi e utilissimo per le spese e transazioni finanziarie.