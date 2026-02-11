Oroscopo Branko di oggi, 11 febbraio 2026: le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna 🔮✨

di Mohame Lamine Dabo

Le stelle di oggi, 11 febbraio 2026, secondo l’oroscopo di Branko, invitano a prestare attenzione ai dettagli e ai segnali che arrivano dall’intuito. La Luna influenza le emozioni, mentre i pianeti spingono a fare chiarezza in amore e a valutare con attenzione le scelte professionali. È una giornata in cui equilibrio e pazienza possono fare la differenza. Ecco cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali. ✨🔮

♈ Ariete

Giornata dinamica. In amore serve più dolcezza, mentre sul lavoro puoi ottenere un piccolo successo personale. Energia in crescita.

♉ Toro

Le stelle favoriscono i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità. Attenzione alle spese improvvise.

♊ Gemelli

Momento di riflessione. Evita discussioni inutili in amore e concentrati su obiettivi concreti nel lavoro.

♋ Cancro

Intuito forte e voglia di protezione. Incontri interessanti per i single, buone notizie professionali in arrivo.

♌ Leone

Orgoglio e determinazione ti guidano. In amore chiarimenti necessari, nel lavoro si aprono nuove prospettive.

♍ Vergine

Serve ordine nei pensieri. Le stelle aiutano a sistemare questioni pratiche e a fare chiarezza nei rapporti.

♎ Bilancia

Giornata equilibrata ma intensa. Possibili decisioni importanti in ambito sentimentale.

♏ Scorpione

Passione in primo piano. Attenzione però a non essere troppo impulsivo nelle scelte professionali.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. In amore serve più presenza, nel lavoro si intravedono sviluppi interessanti.

♑ Capricorno

Responsabilità e impegno. Le stelle premiano la costanza, soprattutto nelle questioni economiche.

♒ Acquario

Creatività e nuove idee. Giornata positiva per chi lavora in team o deve presentare un progetto.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Amore favorito, ma evita di farti condizionare troppo dagli umori altrui.