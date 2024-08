Oroscopo Branko, domenica 11 agosto 2024: Ariete Tre Giorni di Magia

Oggi inizia con una Luna intensa e sensuale in Scorpione, segnando un momento perfetto per liberarsi dalle vecchie strutture che influenzano il presente e il futuro. Questo è un periodo di tre giorni di meraviglia e felicità, ovunque tu sia.

Toro

Anche se la Luna è in opposizione, non comprometterà le tue iniziative professionali e finanziarie. Con Mercurio in Vergine, sei tra i segni più fortunati in termini di ricchezza. Questo è un momento propizio per l’amore, con possibilità di incontri che potrebbero trasformarsi rapidamente in qualcosa di serio.