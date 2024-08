Oroscopo Branko, venerdì 9 agosto 2024: Ariete venerdì di tensione in amore

Venerdì la Luna opposta potrebbe provocare discussioni inutili e fastidiose. Se incontrate una persona che cerca di provocarvi, cercate di non reagire. Lasciate che le cose passino senza dare peso alle provocazioni.

Toro

Secondo l’oroscopo di Branko, domani la meravigliosa Venere promuoverà l’amore sia per chi si è appena lasciato, sia per i single più convinti. Sarà una giornata favorevole per incontrare nuove persone, flirtare e fare amicizie romantiche.