di Redazione ZON

In sintesi. L’oroscopo di Paolo Fox per il 23 novembre 2026 riguarda tutti i dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. Le previsioni dell’astrologo, diffuse da Radio Lattemiele e sintetizzate da ZON.it, toccano amore e lavoro e guardano a dicembre e al 2027. L’oroscopo è una forma di intrattenimento senza valore predittivo.

I punti chiave L’astrologo Paolo Fox ha illustrato le previsioni per i dodici segni nel suo oroscopo trasmesso da Radio Lattemiele.

ZON.it pubblica il 23 novembre 2026 una sintesi redazionale delle previsioni di Paolo Fox, da Ariete a Pesci.

Per il Cancro, Paolo Fox indica che a dicembre i nuovi amori sono favoriti.

Per i Pesci, Paolo Fox indica favorite le convivenze e, fino a luglio 2027, matrimoni e relazioni rese ufficiali.

Per il Capricorno, Paolo Fox annuncia un 2027 molto favorevole per chi deve laurearsi, sposarsi, convivere o affrontare una sfida.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questa pagina sono dell’astrologo Paolo Fox, che le ha illustrate nel suo oroscopo trasmesso da Radio Lattemiele. ZON.it ne riferisce il senso, segno per segno, senza aggiungere nulla. Resta un gioco di lettura: le indicazioni vanno prese come tali.

♈ Ariete

L’astrologo si dice fiducioso: secondo lui le stelle aprono una visione del futuro più serena, soprattutto per chi ha fatto pulizia di ciò che non funzionava. C’è chi si rimette in gioco, e in amore conviene valutare bene ogni occasione.

♉ Toro

Una Luna attiva nel segno invita a chiarire le questioni di cuore. Possibili cambiamenti nel lavoro, legati all’insoddisfazione. Serve prudenza: meglio evitare scelte radicali dettate dall’impulso, specie davanti a chi cerca di farti arrabbiare.

♊ Gemelli

Il periodo chiede tranquillità e riflessione, con possibili chiarimenti in ambito sentimentale. L’astrologo suggerisce anche di ritagliare del tempo per una persona che ha bisogno del tuo aiuto.

♋ Cancro

Giornata emotivamente delicata, in cui critiche e tensioni in famiglia possono farsi sentire. Guardando a dicembre, però, i nuovi amori sono favoriti, e chi ha vissuto una crisi di coppia potrebbe ritrovarsi nel giro di poche settimane.

♌ Leone

Energia e creatività in crescita, con un clima favorevole a proposte, iniziative e risultati nel lavoro. Attenzione al partner, che gli impegni non devono far trascurare. Dicembre sarà un mese in cui ti vedrai molto attivo: un amore poco solido potrebbe risentirne.

♍ Vergine

Settimana intensa e ricca di contatti, con la mente già rivolta al 2027 e il tuo nome che circola. Mercurio favorisce trattative e comunicazioni.

♎ Bilancia

Venere sostiene incontri e riconciliazioni, e potrebbe riaprirsi un dialogo interrotto. Sul lavoro c’è qualche ostacolo da superare, causato da altri: persone che ti hanno coinvolto in una polemica.

♏ Scorpione

Intuito e capacità d’azione in crescita. Venere sta per entrare nel segno e porta novità sentimentali: l’invito è soprattutto per chi è solo da tempo, a mostrarsi più aperto. Meglio le iniziative professionali.

♐ Sagittario

Il Sole nel segno porta voglia di cambiare aria: viaggi e distanza da ambienti stressanti sono le prospettive vicine. Il lavoro cerca novità, mentre l’amore si fa intrigante.

♑ Capricorno

Giornata che invita a rallentare e a dedicare più tempo a se stessi. Buone le prospettive professionali per il 2027, annunciato molto favorevole per chi deve laurearsi, sposarsi, convivere o affrontare una sfida. In amore si parla di novità a dicembre.

♒ Acquario

Tornano in primo piano amicizie e collaborazioni, con vari progetti all’ordine del giorno. In amore l’astrologo consiglia di chiarire i contrasti prima di dicembre.

♓ Pesci

Giornata importante per prendere decisioni e organizzare ciò che verrà. Favorite le convivenze e, fino a luglio 2027, matrimoni e relazioni rese ufficiali. Sul lavoro è il momento di farsi avanti con richieste e proposte.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per il 23 novembre 2026? L’oroscopo di Paolo Fox del 23 novembre 2026 contiene una previsione per ciascuno dei dodici segni, dall’Ariete ai Pesci. Le indicazioni riguardano soprattutto amore e lavoro, con uno sguardo a dicembre e al 2027. ZON.it ne offre una sintesi redazionale. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci? Secondo Paolo Fox, per i Pesci è una giornata importante per prendere decisioni e organizzare ciò che verrà. Sono favorite le convivenze e, fino a luglio 2027, matrimoni e relazioni rese ufficiali. Sul lavoro è il momento di farsi avanti con richieste e proposte. Quali segni hanno novità in amore a dicembre secondo Paolo Fox? Secondo Paolo Fox, per il Cancro a dicembre i nuovi amori sono favoriti, e per il Capricorno si parla di novità in amore a dicembre. All’Acquario l’astrologo consiglia di chiarire i contrasti prima di dicembre. Per il Leone, a dicembre un amore poco solido potrebbe risentire dei molti impegni. Dove viene diffuso l’oroscopo di Paolo Fox? Paolo Fox illustra le sue previsioni nell’oroscopo trasmesso da Radio Lattemiele. ZON.it ne riprende il contenuto in una sintesi redazionale, segno per segno.

Fonte: Radio Lattemiele