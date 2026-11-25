di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox diffuso da Radio Lattemiele, il 25 novembre 2026 il Sagittario inizia una stagione positiva, il Toro merita cinque stelle e l’Acquario quattro su cinque. Il Cancro dovrebbe rimandare a dicembre i discorsi delicati. ZON.it sintetizza le previsioni dei dodici segni; l’oroscopo è solo intrattenimento.

I punti chiave Paolo Fox assegna all’Acquario quattro stelle su cinque per il 25 novembre 2026.

Secondo Paolo Fox, il Toro merita cinque stelle il 25 novembre 2026 per la tenacia mostrata nei rapporti con gli altri.

Secondo Paolo Fox, il Sagittario comincia una stagione positiva, con molta energia e voglia di rivincita.

Per i Pesci, Paolo Fox prevede emozioni nuove e occasioni a dicembre.

Radio Lattemiele ha diffuso le previsioni di Paolo Fox per tutti e dodici i segni, che ZON.it ha sintetizzato con parole proprie.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 25 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni di questo mercoledì 25 novembre 2026 sono quelle di Paolo Fox, diffuse da Radio Lattemiele nel suo oroscopo ufficiale. Qui le riportiamo con parole nostre, segno per segno. Come sempre si tratta di intrattenimento, non di indicazioni su cui basare scelte concrete.

♈ Ariete

Secondo Fox è una giornata attiva, con energie in ripresa e possibili opportunità sul lavoro. Saturno in transito pesa e c’è un problema da risolvere, ma la forza non manca. In amore tornano emozioni e serenità: momento di ripartire, anche battagliando se serve.

♉ Toro

Da affrontare con attenzione le provocazioni, ma il mercoledì merita cinque stelle per la tenacia mostrata, soprattutto nei rapporti con gli altri. In amore è possibile chiarire vecchie incomprensioni, meglio prima che arrivi dicembre.

♊ Gemelli

Ci sono creatività e occasioni, ma la giornata ha ritmi insoliti e richiede parecchia pazienza, con un po’ di nervosismo possibile. Il consiglio dell’astrologo è di non prendere tutto sul personale.

♋ Cancro

Restano da chiarire alcune situazioni di lavoro e personali, soprattutto se a novembre ci sono state tensioni. In amore serve molta pazienza: i discorsi delicati è meglio rimandarli a dicembre.

♌ Leone

Il cielo è favorevole per ripartire, dare corpo ai progetti e lasciarsi alle spalle un piccolo stress. Con Giove nel segno quest’anno, i nati sotto il Leone possono trovare buone soluzioni. A dicembre i chiarimenti serviranno solo nelle relazioni complicate.

♍ Vergine

Sul lavoro è un periodo di attesa, con una dose di stress dovuta al desiderio di vedere tutto in ordine. Meglio non portarsi a casa le preoccupazioni. In amore la complicità sarà più facile da ritrovare da dicembre.

♎ Bilancia

Dopo la fatica spesa a rimettere pace tra gli altri, si apre un momento più sereno. Il mercoledì favorisce chiarimenti e incontri, e in amore il recupero di un’intesa. Prudenza con i tagli netti: con Saturno in opposizione si rischia di pentirsi, quindi meglio ragionare con calma.

♏ Scorpione

Si annuncia un recupero, soprattutto nel weekend, anche se i cambiamenti recenti possono essere costati parecchio, specie se subiti e non cercati. Resta una tensione da superare. A dicembre potrebbe esserci l’occasione di riavvicinarsi a una storia, se è possibile.

♐ Sagittario

Comincia una stagione positiva, con molta energia e voglia di rivincita. Il momento è ottimo per i progetti professionali e sentimentali. Il consiglio è di cercare persone che sostengano la propria libertà.

♑ Capricorno

Sono favoriti contatti e appuntamenti, e ci si può liberare di un peso. Saturno contrario parla però di cambiamenti, per chi svolge da tempo la stessa mansione: nuovi ruoli, gestiti in prima persona o favoriti da altri. In amore serve ancora tempo.

♒ Acquario

Dopo settimane pesanti ritorna un po’ di tranquillità. Sul lavoro serve prudenza e conviene valutare con attenzione ogni progetto. La giornata vale quattro stelle su cinque.

♓ Pesci

Qualche ansia per il futuro professionale e una fatica che si fa sentire. A dicembre, però, sono attese emozioni nuove e occasioni. Per oggi il consiglio è di non strafare e di procedere con calma.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 25 novembre 2026? Paolo Fox descrive una giornata di ripartenze e chiarimenti per molti segni. Il Sagittario inizia una stagione positiva, il Toro merita cinque stelle e l’Acquario quattro su cinque. Le previsioni sono state diffuse da Radio Lattemiele. Quale segno ha cinque stelle nell’oroscopo di Paolo Fox del 25 novembre 2026? Il Toro, che secondo Paolo Fox merita cinque stelle per la tenacia mostrata, soprattutto nei rapporti con gli altri. L’Acquario ottiene quattro stelle su cinque. Come va il Sagittario secondo Paolo Fox il 25 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, per il Sagittario comincia una stagione positiva, con molta energia e voglia di rivincita. Il momento è ottimo per i progetti professionali e sentimentali. Il consiglio è di cercare persone che sostengano la propria libertà. Dove si legge l’oroscopo ufficiale di Paolo Fox? L’oroscopo ufficiale di Paolo Fox è diffuso da Radio Lattemiele. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale segno per segno, con parole proprie. L’oroscopo di Paolo Fox ha valore predittivo? No. ZON.it precisa che l’oroscopo è una forma di intrattenimento e che le previsioni non hanno valore predittivo. Non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Fonte: Radio Lattemiele