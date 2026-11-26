di Redazione ZON

In sintesi. Il 26 novembre 2026 l’oroscopo di Paolo Fox, diffuso da Radio Lattemiele e riassunto da ZON.it, dà le previsioni per i dodici segni zodiacali su lavoro e amore. L’Acquario ha quattro stelle su cinque, il Toro cinque stelle per la tenacia, per il Sagittario si apre una stagione positiva. Le previsioni sono intrattenimento.

I punti chiave Paolo Fox è l’autore delle previsioni del 26 novembre 2026, diffuse da Radio Lattemiele nella sezione dedicata al suo oroscopo ufficiale.

ZON.it riassume le previsioni di tutti e 12 i segni, dall’Ariete ai Pesci.

Il Toro riceve cinque stelle per la tenacia mostrata con gli altri.

L’Acquario riceve quattro stelle su cinque, con prospettive affettive in miglioramento.

Per il Sagittario si apre una stagione positiva, con energia e voglia di rivincita.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 26 novembre 2026, segno per segno. Le previsioni riprendono quelle diffuse da Radio Lattemiele; il testo è una sintesi redazionale di ZON.it.

Le previsioni qui sotto sono di Paolo Fox e sono state diffuse da Radio Lattemiele nella sezione dedicata al suo oroscopo ufficiale. ZON.it le riferisce in sintesi, segno per segno. Come sempre si tratta di intrattenimento: indicazioni di tendenza, non di fatti certi.

♈ Ariete

Mattinata favorevole sul lavoro, nel pomeriggio possibile nervosismo e qualche persona poco sincera. In amore l’energia è un po’ calata rispetto a ieri: meglio non scaricare le tensioni.

♉ Toro

Sul lavoro occhio alle provocazioni, ma la giornata nel complesso aiuta: cinque stelle per la tenacia mostrata con gli altri. In amore vecchie incomprensioni si possono chiarire, prima di dicembre.

♊ Gemelli

Giornata con creatività e occasioni, ma che chiede molta pazienza: i ritmi sono un po’ insoliti e può esserci qualche nervosismo. Il consiglio è di non prendere tutto di petto.

♋ Cancro

Situazioni di lavoro e personali da chiarire, specie dopo le tensioni di novembre. In amore serve pazienza: meglio rimandare i discorsi più delicati a dicembre.

♌ Leone

Cielo favorevole per ripartire, dare corpo ai progetti e recuperare energia, lasciandosi alle spalle un po’ di stress. Con Giove nel segno quest’anno si trovano buone soluzioni. A dicembre chiarimenti utili solo nelle relazioni complicate.

♍ Vergine

Sul lavoro è una fase di attesa, con un po’ di stress dovuto al desiderio di avere tutto in ordine. In amore da dicembre sarà più facile ritrovare complicità.

♎ Bilancia

Dopo tanta fatica arriva un momento più sereno, favorevole a chiarimenti, incontri e recupero di un’intesa. In amore prudenza con le chiusure definitive: Saturno contrario potrebbe lasciare qualche rimpianto, meglio riflettere prima di dire stop.

♏ Scorpione

In vista una fase di recupero, soprattutto nel weekend, anche se i cambiamenti recenti potrebbero essere costati cari. Se sono stati subiti più che voluti, resta una tensione da superare. A dicembre possibile ritrovare una storia.

♐ Sagittario

Si apre una stagione positiva, con energia e voglia di rivincita. Favoriti i progetti di lavoro e di cuore; meglio cercare chi sostiene la propria libertà.

♑ Capricorno

Favoriti contatti e appuntamenti, con la possibilità di togliersi un peso. Saturno contrario indica cambiamenti per chi fa da tempo la stessa mansione, con nuovi ruoli. In amore alla coppia serve ancora tempo.

♒ Acquario

Dopo settimane pesanti torna un po’ di tranquillità e le prospettive affettive migliorano. Sul lavoro serve prudenza e ogni progetto va valutato con attenzione. Quattro stelle su cinque.

♓ Pesci

Qualche ansia per il futuro professionale e una fatica che non manca. Da dicembre si annunciano emozioni e nuove occasioni. Per oggi meglio non strafare e procedere con calma.

L’oroscopo è una forma di intrattenimento. Le previsioni non hanno valore predittivo e non sostituiscono in alcun caso un parere medico, legale o finanziario.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre 2026? Paolo Fox dà previsioni per tutti i dodici segni, con indicazioni su lavoro e amore e, per vari segni, uno sguardo a dicembre. Le previsioni sono diffuse da Radio Lattemiele e riassunte da ZON.it. Sono indicazioni di tendenza a scopo di intrattenimento. Quante stelle ha il Toro nell’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre 2026? Nell’oroscopo del 26 novembre 2026 il Toro ha cinque stelle per la tenacia mostrata con gli altri. Sul lavoro Paolo Fox consiglia di fare attenzione alle provocazioni. In amore le vecchie incomprensioni si possono chiarire prima di dicembre. Quale segno ha quattro stelle su cinque nell’oroscopo del 26 novembre 2026? L’Acquario ha quattro stelle su cinque nell’oroscopo di Paolo Fox del 26 novembre 2026. Dopo settimane pesanti torna un po’ di tranquillità e le prospettive affettive migliorano. Sul lavoro serve prudenza e ogni progetto va valutato con attenzione. Cosa prevede Paolo Fox per i Pesci il 26 novembre 2026? Per i Pesci Paolo Fox indica qualche ansia per il futuro professionale e una fatica che non manca. Da dicembre si annunciano emozioni e nuove occasioni. Per il 26 novembre 2026 il consiglio è di non strafare e procedere con calma. Dove si trova l’oroscopo ufficiale di Paolo Fox? Le previsioni di Paolo Fox riportate da ZON.it sono diffuse da Radio Lattemiele nella sezione dedicata al suo oroscopo ufficiale. ZON.it ne pubblica una sintesi redazionale, segno per segno.

Fonte: Radio Lattemiele